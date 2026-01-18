El mercado se prepara para una desinflación más lenta

A pesar de que el mercado esperaba haber dejado atrás su pico, la inflación minorista avanzó 2,8% en diciembre. Así, la inflación anualizada de los últimos tres meses se aceleró por quinto mes consecutivo hasta 35,1% (su ritmo más acelerado desde el 37,1% de mayo 2025), luego de marcar un piso de 22,0% en junio (mínimo desde el 20,9% de noviembre 2017). ¿Lo mas preocupante? La medición núcleo tocó el 3%. Desde nuestro punto de vista, la trayectoria hacia una menor inflación continuará, aunque a un ritmo más lento.

Licitación del tesoro: ¿alergia a la duration?

El Tesoro cubrió prácticamente el total de los vencimientos de la deuda en pesos (refinanciamiento del 98%), los cuales estaban en su totalidad en manos privadas. Para ello debió entregar premio en los rendimientos a lo largo de toda la curva. De esta manera, el equipo de finanzas prefirió no inyectar liquidez a un sistema corto de pesos. Esperamos que las tasas de interés de corto plazo continúen elevadas, desalentando incrementar duration en las carteras. A modo de ilustración, el 74,1% de lo capturado en la licitación fue en instrumentos con vencimiento inferior a los 135 días.

Dinámica de la cobertura cambiaria

Desde mediados de diciembre, estimamos que el BCRA participó en el mercado de deuda en pesos vendiendo instrumentos dollar linked. Al ofrecer cobertura a mayores rendimientos que el mercado secundario, los jugadores del sector privado eran incentivados a vender dólares en el mercado spot. Esta acción aumentó la exposición del sector público al riesgo cambiario, por primera vez desde las elecciones. No obstante, la falta de apetito por esta clase de instrumentos en la licitación del tesoro (solo se renovó el 9,7% de lo que vencía), más que compensó el efecto previo.

Modesta reinversión de cupones

Hubo cuatro factores que redujeron la reinversión de cupones en la deuda soberana. La menor tenencia de bonos por parte de inversores residentes (cayó del 33,3% en diciembre 2024 al 27,9% en septiembre 2025), la posibilidad de empezar a distribuir dividendos (por los resultados del ejercicio 2025) y la disminución del spread entre la deuda soberana y la provincial/corporativa disminuyeron el interés de los tenedores. Además, la aparición de algunas historias con mayor potencial de retorno en el universo emergente (Venezuela, por ejemplo), le quitaron protagonismo a los bonos argentinos.