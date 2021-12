El oscuro pronóstico de Carlos Melconian para el Gobierno en 2022 y su recomendación sobre el dólar

El economista Carlos Melconian fustigó una vez más el rumbo de la administración de Alberto Fernández y esta vez sintetizó su diagnóstico con que es “irrecuperable”. Como solución, indicó que la Argentina necesita “un cambio de régimen y organizacional”, y dio algunas recomendaciones en cuanto a cómo proceder con el dólar, ante los últimos récords arriba de $200 que marcó el blue. “Lo único que tienen que corregir para seguir berretadurando es este 15% que han atrasado”, planteó.

Dispuesto a encarar un análisis económico de fin de año, el especialista tildó una característica común entre la administración actual y la de Mauricio Macri, cuando fue presidente del Banco Nación: que en el último bienio ambas actuaron más “para durar”, que “para llegar a un golpe de timón y recuperar lo malo que se había hecho en la primera parte de la gestión”.

Convencido de que es necesario que las coaliciones de gobierno encuentren liderazgos en la Argentina, dijo sobre eso en Radio Mitre: “La Argentina está con ese problema y lo va a tener la próxima administración. Más allá de todo lo que podemos agregar sobre esta administración, a mi juicio irrecuperable, la Argentina está con esos desafíos”.

A esa condición de “irrecuperable” que planteó, la describió de la siguiente manera: “Hablo en el sentido amplio, desde la voluntad política. Después está cómo piensa el Gobierno, su ideología, para dónde quiere ir. Si quieren o no acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pedir cosas que no existen en el mundo. Después nos perdemos en hablar del rebote, si estamos creciendo y si puede continuar, toda una fantasía”.

Fue ahí cuando el economista puntualizó en que el país necesita un “cambio de régimen” y explicó ese concepto: “No es un cambio de política macroeconómica, sino un cambio organizacional, que lo puede dar la aparición de un 10 de diciembre de 1983 [cuando Raúl Alfonsín asumió la Presidencia], de un 8 de julio de 1989 [cuando asumió Carlos Menem], de esas efemérides donde viene el golpe de timón de la mano de los partidos políticos, de un correcto diagnóstico, de los concesos que corresponden y de saber que necesitás un cambio desregulatorio, organizacional, de cómo funciona la economía. Además, de la diaria: el dólar, la inflación”.

En el mientras tanto, Melconian sostuvo que la política “está en otro canal”, al no entender que el voto en las últimas elecciones legislativas no fue un sufragio “para la oposición” -según comentó-, sino que los ciudadanos dijeron “esto no lo quiero más” y pidieron un cambio. “Si vos analizás lo que ha ocurrido políticamente desde la elección, les importa tres pelotas”, creyó en cuanto a la gestión actual y destacó que la población estuvo “a la altura de las circunstancias” en esa jornada electoral.

Vivir de la inflación

En una descripción de la realidad económica, señaló que “desde 2007 el sector privado no contrata un trabajador formal en la Argentina” y, en base a ello, refirió: “Si desde 2007 el sector privado formal no crea empleo, las reformas vienen de facto. Eso es muy desordenado, desorganizado. La política tributaria y del gasto público es un tema que se desmadra en los 2000 y que nunca más se rectificó voluntariamente por la política. ¿Cuál es el ajuste que de facto hace el mercado? La inflación, porque la tasa se ocupa de licuar, de recaudar”.

Entonces, señaló que este modelo económico que aplica el Frente de Todos “vive de la inflación” y cuestionó: “Hay que tener cara para mirar a la gente y decirle ‘me preocupo por vos, te represento, esta es una lucha de clases sociales donde yo te represento a vos’ y el principal instrumento tuyo es la tasa de inflación, que al que más caga es al que estás diciéndole que lo representás”.

La brecha cambiaria y la fuga de divisas

Seguro de que “el peligro de espiralización” de la inflación -que genera un espiral de difícil salida en los índices de precios y los salarios- estuvo vigente desde que Fernández llegó a la Casa Rosada en 2019, hizo una recomendación al abordar la problemática de la brecha cambiaria: “Como le dan vuelta y esquivan al Fondo, crean más incertidumbre todavía. Cuando digo que la espiralización es evitable, no estoy hablando de un gran país, sigo en berretalandia. Lo único que tienen que corregir para seguir berretadurando es este 15% atrasado. Le dan vueltas. Entonces, sí podés hacer macanas. Si fueran vivos: son socios de la inflación, corrigen eso y van para adelante. No les importa otra cosa”.

Melconian también habló de la fuga de divisas que el Gobierno le achaca al macrismo de haber propiciado. “Este año ha habido récord de salto en el ingreso en dólares. Subieron los precios y te entraron más dólares. Y con la inestabilidad macroeconómica los dólares se van igual. A la discusión de dónde están los dólares que entraron del Fondo, yo podría decir ‘¿adónde están los de las exportaciones?’. Porque con la inestabilidad macroeconómica, el déficit fiscal, el no acceso a los mercados, aún con súpercepo, se encuentran filtraciones”, manifestó.

En cuanto a eso, Melconian además ironizó: “Porque cuando te creés que sos más inteligente que el mercado, el mercado te pasa por arriba. Le pasa al Partido Comunista chino y al ruso en los mercados, también”.

Sin embargo, se quejó porque estos no son los temas que se discuten en el Congreso e indicó que Fernández y su elenco están “en el boludeo”. En ese sentido, también criticó los objetivos del Banco Central para 2022, al considerarlos no reales para la situación actual, y concluyó: “¿Qué podemos opinar para el futuro? Hacete socio de la inflación, durá y metele para adelante”.