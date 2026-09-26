El pago con QR gana terreno: creció 67% interanual y cayó el uso de tarjetas

Los pagos por código QR en la Argentina presentan un crecimiento significativo tanto en cantidades de operaciones como en volumen monetario. A contramano de esta tendencia, se observa una contracción en el uso de tarjetas de débito y crédito, lo que evidencia un cambio en los hábitos de consumo de los usuarios.

El dato surge de un informe realizado por el Banco Central (BCRA), que analiza el estado y la evolución de los medios de pago minoristas. En agosto, se efectuaron 117,2 millones de pagos con transferencias mediante códigos QR interoperables, lo que representa un incremento del 67,5% interanual. Estas transacciones alcanzaron los $2,9 billones, equivalente a una suba en términos reales del 62,9% frente al mismo mes del año anterior.

En agosto se hicieron 117,2 millones de pagos con transferencias mediante códigos QR interoperables por $2,9 billones Nattakorn_Maneerat - Shutterstock

En el período, se contabilizaron 118,3 millones de pagos con transferencia en total —un 65,6% más que el año previo— por un valor de $3 billones (60,4% interanual en términos reales). Del total de estas operaciones, el 99,1% se inició a través de códigos QR, lo que ratifica la predominancia de esta herramienta.

Respecto al origen de los fondos, el 52,7% de las operaciones por parte de los clientes surgieron de sus cuentas a la vista (CBU) y en un 47,3% de sus cuentas de pago (CVU). Por su parte de los comercios, las proporciones fueron similares. Actualmente, el ecosistema interoperable cuenta con 92 billeteras digitales y 67 aceptadores de pagos registrados ante el organismo monetario.

Menos pagos con tarjeta

Frente al avance de las transacciones por medio del código QR, el uso de los plásticos experimenta caídas interanuales. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en julio se efectuaron 172 millones de transacciones con débito, lo que representa una baja del 8,4% en volumen de operaciones. Esto totalizó $5,7 billones, un retroceso real del 14,7%.

Por su parte, las tarjetas de crédito sumaron 159,3 millones de pagos por $10 billones. Ambas cifras reflejan variaciones negativas del 9,2% en cantidades y del 17,6% en montos. También implica que las operaciones con débito superaron a las de crédito. De todos modos, el reporte aclaró que la baja responde, en parte, a “un ajuste en los criterios de reporte, que dejó de incluir determinadas operaciones realizadas con tarjetas prepagas”.

La tarjeta de débito se usa más que la de crédito Shutterstock

Los canales más utilizados en cantidades con las tarjetas de crédito fueron el e-commerce (41,7%), seguido por las operaciones realizadas en terminales de venta y mediante QR (33,5%), y el débito automático (15,9%).

Un dato clave es que el QR interoperable ya representa el 4,8% del total de operaciones con crédito en cantidades, donde la modalidad en un solo pago concentró el 88,6% de las transacciones y el 67,7% de los montos.

Crecen las transferencias y se saca menos efectivo

Las transferencias inmediatas en pesos registraron un crecimiento en cantidades del 20,3% interanual. En agosto, hubo 779 millones de envíos de dinero por $96 billones, que implica también un incremento en términos reales respecto al mismo mes del año anterior del 5,5%. A su vez, los ingresos de dinero por este medio alcanzaron 44,5 millones de operaciones por $4,7 billones (+12,3% en cantidades y +1,6% en montos reales interanuales).

También crecieron las transferencias en dólares tanto en cantidades como montos: las 2,2 millones de operaciones del mes pasado (+18,5% interanual) llegaron a US$3792 millones (43,5% interanual en moneda de origen).

Cada vez se extrae menos efectivo (Unsplash/Ali Mkumbwa)

Por otro lado, se observó que cada vez la gente retiró menos dinero en efectivo. En julio, el 88,4% de los retiros se concentró en cajeros automáticos, canal que sufrió una caída del 28% en operaciones y del 16% en montos reales (41 millones de extracciones por $4,8 billones, con un promedio de $118.300 por extracción).