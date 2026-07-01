Los pagos de facturas con código QR crecen un 30% mensual en la Argentina

Los pagos con QR presentan una aceleración en la Argentina, lo que demuestra una tendencia de distintos sectores hacia la digitalización de las facturas. Se registran más de 940.000 transacciones mensuales por este medio, lo que representa un crecimiento del 30% mensual.

Este dato se desprende de un informe realizado por Fiserv, compañía global líder en procesamiento de pagos y tecnología de servicios financieros. El ticket promedio de estas operaciones financieras recurrentes se ubica cerca de los $126.000.

Cada vez más empresas y organismos públicos recurren a la digitalización de la recaudación

Este tipo de soluciones está especialmente orientado a organizaciones que gestionan cobranzas periódicas, como empresas de servicios, utilities y administraciones públicas. También recurren a su implementación entidades financieras, instituciones educativas, organizaciones de salud o modelos de membresía.

Este fenómeno responde a una necesidad estructural de las empresas y organismos públicos de reducir la fricción en sus procesos de recaudación. Al integrar el QR directamente en la factura, el usuario puede concretar el pago en segundos desde cualquier billetera interoperable.

En ese sentido, este método automatiza la conciliación de pagos, reduce tareas manuales y mejora la experiencia del usuario final. Además, permite eliminar la necesidad de informar bases de deuda a terceros, ya que las empresas pueden generar sus propios códigos QR con la información de cada factura, tales como usuario, período, monto y vencimiento, e integrarlo directamente en sus sistemas de recaudación.

A través de este tipo de tecnologías, se ofrece un nuevo canal de pago que combina simplicidad, disponibilidad constante y notificaciones en tiempo real.

Este método de pago automatiza la conciliación de pagos y mejora la experiencia del usuario final

La expansión de estas soluciones también muestra una adopción federal, dado que cuenta con presencia en distintas regiones del país y alto potencial de crecimiento en mercados donde la digitalización de la recaudación aún tiene espacio para desarrollarse.

“La evolución de los pagos de facturas hacia modelos digitales, simples y sin fricción marca un cambio estructural en la forma en que las organizaciones gestionan su recaudación, y posiciona al QR como una de las herramientas clave en esa transformación”, concluye el reporte.