Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 18:29

La jueza federal de San Martín Martina Forns rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar que restringe los vuelos low cost en el aeropuerto de El Palomar. Esto significa que a partir de mañana se implementará la prohibición de los despegues y aterrizajes entre las 22 y las 7 en la aeroestación.

Ante este nuevo rechazo, fuentes del Gobierno confirmaron que volvieron a apelar la decisión de la jueza. Además, contaron que el denunciante recusó la Cámara de Apelación, por lo que el Gobierno pide que también se rechace esa acusación.

Ayer el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) presentaron un informe de mediciones de ruido ante la Cámara de Apelación y realizaron un pedido de "prórroga y morigeración de la medida cautelar", que fueron rechazados hoy en el fallo de la jueza.

Las conclusiones del estudio de ruidos presentado por el Gobierno indica: "El 73,07% de las mediciones nocturnas no supera los límites planteados como aptos para el buen descanso de los vecinos." Además, según el informe, "aquellos valores levemente superiores al límite se deben a cuestiones ajenas a la actividad aerocomercial".

En el documento de rechazo de la jueza se arguye, entre otros motivos, que no se consignan los parámetros para definir "buen descanso de los vecinos", que no se consigna la cantidad de movimientos aeronáuticos de los días en los que se realizó el estudio y que no se indica fecha de presentación del informe ante el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) ni su correspondiente autorización.