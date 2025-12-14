La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) lleva adelante el calendario de pagos de las prestaciones sociales que corresponden al mes de diciembre 2025, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese sentido, muchos de sus beneficiarios se preguntan si les corresponde cobrar junto a sus haberes el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo.

Se trata de un concepto salarial que cada año se entrega en dos cuotas: la primera en junio y la segunda en diciembre. Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente.

Los beneficiarios de la AUH no reciben aguinaldo en diciembre 2025

¿Los beneficiarios de la AUH cobran aguinaldo en diciembre 2025?

La Ley 23.041 establece el pago del SAC para la actividad privada, administración pública y empresas del Estado. A su vez, se incluye a las personas que forman parte del régimen previsional, es decir los jubilados y pensionados. Por lo tanto, los beneficiarios de la AUH no están alcanzados y no cobran este dinero extra en diciembre. Lo mismo ocurre con aquellas personas que reciben alguna otra prestación social de la Anses.

Por lo tanto, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo verán que en su cuenta solo se acreditará el monto mensual habitual de la prestación. De todos modos, en diciembre tendrán un aumento de 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

De cuánto es la AUH en diciembre de 2025

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.

Asignación por Embarazo: $97.993,42.

El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre 2025

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores. Para poder cobrarlo, es necesario presentar la Libreta AUH, que consiste en certificar los datos sobre la salud, educación y calendario de vacunación de los niños o adolescentes a cargo. Esta es obligatoria para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo y se hace de forma online.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025

El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en diciembre, organizado según la terminación del número de DNI de sus titulares

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses informó que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para hacer la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

