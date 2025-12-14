¿Los beneficiarios de la AUH cobran aguinaldo en diciembre 2025?
Quienes reciben la Asignación Universal por Hijo no podrán contar con este dinero extra en el último mes del año; ¿cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido?
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) lleva adelante el calendario de pagos de las prestaciones sociales que corresponden al mes de diciembre 2025, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese sentido, muchos de sus beneficiarios se preguntan si les corresponde cobrar junto a sus haberes el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo.
Se trata de un concepto salarial que cada año se entrega en dos cuotas: la primera en junio y la segunda en diciembre. Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente.
La Ley 23.041 establece el pago del SAC para la actividad privada, administración pública y empresas del Estado. A su vez, se incluye a las personas que forman parte del régimen previsional, es decir los jubilados y pensionados. Por lo tanto, los beneficiarios de la AUH no están alcanzados y no cobran este dinero extra en diciembre. Lo mismo ocurre con aquellas personas que reciben alguna otra prestación social de la Anses.
Por lo tanto, quienes reciben la Asignación Universal por Hijo verán que en su cuenta solo se acreditará el monto mensual habitual de la prestación. De todos modos, en diciembre tendrán un aumento de 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
De cuánto es la AUH en diciembre de 2025
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
- Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.
- Asignación por Embarazo: $97.993,42.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores. Para poder cobrarlo, es necesario presentar la Libreta AUH, que consiste en certificar los datos sobre la salud, educación y calendario de vacunación de los niños o adolescentes a cargo. Esta es obligatoria para todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo y se hace de forma online.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025
El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en diciembre, organizado según la terminación del número de DNI de sus titulares
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses informó que hay tiempo hasta el 31 de diciembre para hacer la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación. Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- Reingresar a Mi Anses, dirigirse nuevamente a la opción “Hijos”, buscar el apartado “Libreta AUH” y seleccionar “Subir Libreta AUH”. A partir de allí, seguir las instrucciones que el sistema indique para finalizar la carga del documento.
- El proceso de carga se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte de Anses, lo que valida la correcta presentación de la Libreta.
