El PBI mundial crece a “prueba de balas”, según el FMI

El FMI pronostica un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) mundial de 3,3% en 2026, y de 3,2% en 2027, después un avance de 3,3%, tanto en 2024 como en 2025. Con respecto a hace 90 días, el pronóstico referido a 2026 fue incrementado en dos décimas de punto porcentual, en tanto que el correspondiente a 2027 se mantuvo constante. Crecimientos del PBI mundial de por lo menos 3% resultan más que satisfactorios.

Por aplicación de una de las leyes de los grandes números, según la cual el error de pronóstico de un agregado es menor al de sus componentes -porque en algunos casos se pifia por exceso y en otros por defecto-, le presto atención al pronóstico referido al PBI mundial, y no a lo que el Fondo dice de nosotros. Porque ellos de nosotros no saben más que nosotros, y nosotros de nosotros no sabemos nada.

En los mismos diarios donde se publica esta noticia se lee que diversos países europeos están estacionando tropas en Groenlandia, para dificultar la posible invasión de una parte del territorio por parte de tropas norteamericanas; que Nicolás Maduro y su esposa fueron “mudados” de Caracas a una prisión sita en Nueva York, quedando a cargo del país quien hasta ese momento ejercía la vicepresidencia de la Nación; que las revueltas internas en Irán son crecientes, y que el diferendo entre Ucrania y Rusia está lejos de zanjarse.

No se toman decisiones sobre la base de lo que va a pasar, sino sobre la base de lo que se cree que va a pasar. Dicho esto, el presidente de la Nación de cualquier país o los miembros de su equipo económico tomarán nota del contenido del documento del Fondo, pero seguirán ocupándose de sus propios problemas. Que nunca son pocos (en la Argentina, el resultado de la elección de octubre pasado cambió la urgencia en la toma de decisiones pública mucho más que la naturaleza de los problemas; no digo que sea poco, pero aclaro para que se entienda).

¿Existe una convergencia hacia la igualdad de los niveles del PBI por habitante de los países económicamente desarrollados y los que están en vías de desarrollo? A nivel general sí, dado que los PBI de China y la India crecen a tasas apreciablemente mayores que el promedio. Pero no está clara la generalidad del referido resultado. La duda persiste, dentro de los países, comparando el PBI de las provincias, y, dentro de cada una de estas, comparando el PBI de los municipios.