Tensión en la Hidrovía: veinte barcazas se desprendieron de su remolcador y quedaron a la deriva

Un momento de nerviosismo se vivió en la Hidrovía ayer. En el Río Paraguay, el remolcador “Tendotá”, de bandera paraguaya y propiedad de ADM Naviera Chaco, trasladaba las típicas barcazas que llegan del norte y que navegan a poca profundidad. Sin embargo, se produjo el desprendimiento de su convoy integrado por 20 unidades en las inmediaciones de la Isla Cerrito.

Esta situación puso en estado de alerta a las embarcaciones del corredor fluvial por donde salen gran parte de las exportaciones de la Argentina. Paraguay tiene la tercera mayor flota fluvial de barcazas a nivel mundial, después de Estados Unidos y China.

Según el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca Del Plata (Cptcp), Daniel Donia, en Confluencia (donde se juntan los ríos Paraná y Paraguay), existe un "inusual cruce de las corrientes“.

Otras informaciones indicaron que la embarcación tocó el ”veril verde”, o el borde del canal de navegación indicado con boyas verdes. La seguridad y la navegabilidad de la Hidrovía es parte de lo que se juega en la próxima licitación de la Vía Navegable Troncal.

El convoy llevaba más de 30.000 toneladas, entre mineral de hierro y derivados de soja, lo que equivale a la carga de 1000 camiones.

Tras un operativo de emergencia, cuatro unidades fueron recuperadas y amarradas en las cercanías del lugar en donde se produjo el hecho, mientras que las restantes 16 barcazas ingresaron sin control al Río Paraná. Esta situación obligó a alertar al resto de las embarcaciones de la VNT.

Más tarde, nueve barcazas ya se encontraban aseguradas a la altura del kilómetro 1237 del Río Paraná, cinco se recuperaron en el km 1228 y una tuvo un amarre provisorio en el km 1240. Por otro lado, otra de las barcazas quedó varada a la altura del km 1230 del Paraná.

El Tendotá comenzará a trasladar a las barcazas amarradas después de que un inspector técnico de especialidad en Casco y Máquinas revise el buque.

Según el portal comexonline, el episodio generó preocupación no solo por el riesgo para la navegación, sino también por la cercanía de las embarcaciones con estructuras sensibles ubicadas sobre el río.

De acuerdo con las alertas difundidas por canales vinculados a la actividad fluvial, algunas de las barcazas quedaron próximas a las torres y cables de alta tensión que atraviesan el Paraná en esa región, lo que elevó el nivel de crítico del incidente.