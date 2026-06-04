El primero de su tipo: cómo funciona el fondo que financia créditos hipotecarios y promete pagar 9% anual en dólares

El regreso del crédito hipotecario en la Argentina puso sobre la mesa la necesidad de que el mercado de capitales local tenga alternativas de financiación a largo plazo. Con ese escenario de fondo, la semana próxima se lanzará una nueva emisión del Fondo Común de Inversión cerrado de Allaria-Lendar, el primer vehículo de inversión de créditos hipotecarios en dólares del país.

La primera colocación fue en octubre del año pasado, cuando la sociedad de bolsa reunió US$3,1 millones y con eso financió la compra de las primeras viviendas de 120 familias. Ahora, el objetivo es más ambicioso, ya que espera captar US$7 millones del mercado. El fondo es estructurado por Allaria junto con Lendar, y con participación de Remax, en un intento del sector privado por reconstruir los préstamos para la vivienda en la Argentina.

“El relanzamiento y el crecimiento de este fondo muestra un apetito importante en el mercado por instrumentos financieros innovadores que sirvan a demandas concretas. Para Allaria significa una ratificación de la mirada de 360 grados que estamos construyendo desde hace años para acercar al mercado de capitales y la gestión financiera a cada sector de la economía real del país”, afirmó Juan Politi, vicepresidente de Allaria.

Tal como funcionan otros fondos comunes de inversión cerrados, los inversores pueden suscribirse a una cuotaparte por un monto mínimo de US$500. La diferencia es que esos fondos se destinan a otorgar créditos hipotecarios, y los beneficiarios tienen que pagar mes a mes la cuota del préstamo más los intereses. Con un horizonte de cuatro a seis años, y con posibilidad de hacer un rescate voluntario a partir del año tres, el mercado estima que tendrá un rendimiento del 9% en dólares MEP.

El mercado estima que tenga un rendimiento del 9% en dólares MEP.

Entre otras características, el inversor cuenta con la seguridad de la garantía hipotecaria y la posibilidad de negociación en el mercado secundario, con Allaria como market maker (creador de mercado, en español). Del otro lado, los créditos entregados tienen un plazo de cinco años, cubren hasta el 35% del valor de la propiedad y requieren de una relación ingreso-cuota del 40%.

“Durante muchos años el acceso al crédito hipotecario fue una de las principales limitaciones para el crecimiento del mercado inmobiliario argentino. Hoy comenzamos a ver señales alentadoras, no sólo por la aparición de nuevos instrumentos financieros, sino también porque lentamente se está recuperando algo fundamental para cualquier mercado hipotecario: la confianza. El crecimiento de este fondo demuestra que existe interés de los inversores por canalizar recursos hacia la economía real y que cada vez más personas vuelven a proyectar la compra de una vivienda”, afirmó Sebastián Sosa, presidente y cofundador de REMAX Argentina & Uruguay.

Sin embargo, el empresario remarcó que para que el crédito hipotecario se consolide y tenga un impacto profundo en el mercado, el país necesita estabilidad, previsibilidad y continuidad en el tiempo. “Este tipo de iniciativas contribuyen a ese camino, conectando inversión, financiamiento y acceso a la vivienda para más familias argentinas”, completó.

“Esto consolida a Lendar como el líder de créditos hipotecarios en la Argentina y nos da la posibilidad de superar los 3000 créditos. Además, gracias a la innovación tecnológica aplicada en nuestra app, nos permite aprobar la gestión en un plazo de 48 horas. El Fondo Común de Inversión Allaria-Lendar es hoy una punta de lanza para resolver el déficit del crédito hipotecario tradicional”, cerró Gonzalo Estivariz -cofounder y Chairman de Lendar.