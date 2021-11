El pronóstico de Carlos Melconian sobre las reservas del Banco Central

El economista Carlos Melconian analizó la situación económica y lanzó un duro pronóstico sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Planteó que “no querer vincularse a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional” es un “desacierto” y que el BCRA “se quedó sin espalda”.

“Hay un manual de supervivencia para los próximos días”, lanzó Melconian, por Canal Metro. Respecto un posible acuerdo con el FMI, sostuvo que en la Argentina “hay vida siempre” aun sin un arreglo. “La Argentina ha tenido crisis económicas fenomenales, salís a la calle y la gente está trabajando, cruzando la calle, manejando”, precisó.

Sin embargo, criticó al Gobierno: “Acá hay un nuevo paso en el desacierto, el hecho de no querer vincularse a un acuerdo con el Fondo. Aclarando que un acuerdo con el Fondo en estas circunstancias es solamente emprolijar el hecho de no caer en atrasos frente al vencimiento de una deuda, Argentina no lo va a pagar. Lo que necesita es un acuerdo para estar prolijo en términos de refinanciar lo que vence sin caer en default, eso es todo”.

Carlos Melconian: "No cambio mi escenario económico a partir de la firma. Sí lo cambio a partir de la no firma, para peor”

“El 22 de marzo vence el pago que no puede pagar, porque no tenés con qué. Ponele que haya un mes de delay, de perdón, de qué sé yo, de pagámelo el mes que viene”, aseguró Melconian, y sembró la duda sobre el pago de la deuda.

“Lo que quiero distinguir para el hombre común, es que si con el Fondo el camino es ir para Mar del Plata, el camino sin el Fondo es ir para Mar del Plata también. Es muy difícil explicárselo al político esto, porque si no firmás, tenés mucho para perder y si firmas no sé cuánto tenés para ganar, más que la prolijidad. No cambio mi escenario económico a partir de la firma. Sí lo cambio a partir de la no firma, para peor”, señaló.

“Hay un desafío pendiente en la Argentina que es en un esquema presidencialista como es la Argentina. ¿Cómo gobiernan las alianzas?, porque las alianzas también tienen liderazgos. No es que el esquema presidencialista solo tiene liderazgo, las alianzas también. Entonces hay una tarea pendiente de saber cómo lideran, cómo se gobierna en la alianza”, opinó sobre la gestión dentro de la Casa Rosada.

Respecto al crecimiento de Latinoamérica en relación con el estancamiento económico de la Argentina, planteó una metáfora: “Vos tenés que pensar este gobierno como en el juego de la Oca, como si mañana arrancara, volvió al lugar de origen, no te lo van a decir en público, pero es desilusionante. Se comieron medio mandato, medio mandato, en el cero a cero, y vienen dos años complicados”.