El psicólogo argentino que hoy triunfa en el mundo tecnológico de EE. UU.

escuchar

CÓRDOBA.- Esteban Berenstein es psicólogo y tiene una vasta trayectoria laboral en empresas tecnológicas a punto tal que, con una inversión inicial de US$230.000 y un contrato de US$220.000, creó a fines de 2020 una compañía en Estados Unidos que se dedica a automatizar micro negociaciones. Ya cuenta con 16 clientes en diferentes lugares del mundo y prepara una ronda para captar capital y seguir con la expansión.

En diálogo con LA NACION, explica que en su primer trabajo en una tecnológica grande en la Argentina se definían con unos compañeros como “los hexágonos en el Tetris”, en referencia a sus perfiles, no exactamente tecnológicos. También, en su experiencia detectó que los emprendedores “más exitosos” son “agnósticos” en el sentido de que generan productos que pueden usarse no solo en un caso específico.

Su empresa, Signedeal, es, precisamente, una “solución agnóstica” que se aplica en diferentes industrias en distintos países del mundo, como por ejemplo en África, donde la usan hoteles.

Berenstein se fue de la Argentina en 2009 de la mano de una tecnológica que le ofreció radicarse en Monterrey (México) para crecer en Latinoamérica. Dos años después se mudó a Miami con otra empresa de la mano de una oferta “más riesgosa, pero que daba más oportunidades”.

Entre 2010 y 2020, representó a distintas empresas de tecnología en Latinoamérica: “Viajé mucho por toda la región para visitar a los clientes y, a fines del 2020, decidí emprender y crear mi propia compañía. Tenía una idea que venía germinando y venía posponiendo porque cuando va bien en algo es difícil cambiar; tenía la convicción fuerte hacía rato y creo que ya había logrado la madurez personal y económica necesaria”.

Los primeros inversores fueron familiares y amigos -como en general se da en las startups- que aportaron unos US$230.000, a lo que sumó un contrato inicial importante de US$220.0000 que le permitió arrancar.

Berenstein es psicólogo, pero siempre trabajó en tecnológicas.

“Fácil no es emprender en Estados Unidos -describe-. Claro que es más fácil que en la Argentina, donde hay más trabas, pero Estados Unidos es mucho más competitivo. Con la misma plata se consiguen 15 oportunidades en Latinoamérica y una o cero en Estados Unidos. Hay mucha más tecnología, los individuos y las compañías no se sorprenden con algunas soluciones”.

Signadeal automatiza micro negociaciones, avanza sobre acuerdos “pequeños, sin complejidad contractual”. Lo que hace es diseñar un flujo de interacción por distintos canales y establecer una interrelación básica entre la empresa y los clientes.

Berenstein puntualiza que las compañías en general se abocan a los “grandes acuerdos”, pero la mayoría de los que gestionan algunas como aseguradoras, telefónicas o cadenas hoteleras son “chicos”. Grafica que para una telefónica el ticket promedio es de US$10 dólares, pero son operaciones masivas. “¿Cómo hace para negociar a un costo razonable ese volumen? Es por esa brecha que entramos. Trabajamos en comunicaciones, segmentos financieros, retails”, detalla.

El emprendedor dice que si bien la pandemia del Covid 19 ayudó a determinados negocios, puso en pausa otros: “Se avanzó en tecnología de la comunicación y en el home office, pero en el resto impuso lentitud. Ahora lo que estamos viendo a nivel global es que las operaciones están ralentizadas, impactadas por la menor actividad”.

A los 48 años, se reconoce un “seguidor de la realidad argentina”, pero a la vez dice que ya no piensa en regresar. “Tuve momentos; si veo la película y no la foto, pensé en volver básicamente por motivos personales. Todavía me queda mi departamento en la Argentina y tal vez es por eso, es por la fantasía que tenía de ‘y si vuelvo….’”.