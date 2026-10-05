El resultado de las elecciones en Brasil ya impacta en el bolsillo de los argentinos

El resultado de las elecciones en Brasil empezó a sentirse en la Argentina mucho antes de que se conozca quién será finalmente el próximo presidente del principal socio comercial del país. El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva provocó una fuerte reacción de los mercados, con una apreciación del real que tiene consecuencias directas para los argentinos que planean viajar a Brasil, pero también para las empresas que exportan, la industria y el futuro del Mercosur.

Bolsonaro obtuvo el 47,31% de los votos frente al 44,83% de Lula y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del 25 de octubre. Pero los mercados no esperaron hasta entonces. El resultado fue mucho mejor de lo que anticipaban las encuestas y los inversores empezaron rápidamente a recalcular las probabilidades de un cambio de gobierno.

La primera reacción se vio en el real. En las operaciones iniciales de este lunes, la moneda brasileña llegó a apreciarse 4,5% frente al dólar y perforó momentáneamente la barrera de los cinco reales por dólar. Las acciones brasileñas también tuvieron fuertes subas y el Bovespa llegó a avanzar alrededor de 8%.

Para la Argentina, el movimiento del real tiene dos caras.

La primera la pueden sentir rápidamente los argentinos que estén pensando en pasar las próximas vacaciones en Brasil. Un real más fuerte significa un Brasil más caro.

Este lunes, el real se negociaba en la Argentina alrededor de los $300, mientras que el viernes pasado la relación implícita entre ambas monedas estaba cerca de los $292. Es decir, solo por el movimiento cambiario posterior a las elecciones, el real se encareció para un argentino.

Llevado a un ejemplo concreto, la diferencia empieza a ser visible. Un gasto de 1000 reales representaba el viernes unos $292.000 al tipo de cambio de mercado. Con la cotización de este lunes, se acerca a los $296.000.

En un presupuesto de vacaciones de 5000 reales, el salto implica pasar de aproximadamente $1,46 millones a más de $1,52 millones.

Si el real se fortalece frente al dólar y el peso argentino no acompaña ese movimiento, Brasil se vuelve más caro para los argentinos.

Después del boom turístico argentino hacia las playas brasileñas de los últimos veranos, por lo tanto, la evolución del real volverá a ser una variable para mirar de cerca de cara a enero.

Pero lo que perjudica al turista puede beneficiar a buena parte de las empresas argentinas.

Un real más fuerte mejora la competitividad cambiaria de la Argentina frente a Brasil. Los productos argentinos se abaratan medidos en reales, mientras que los brasileños se encarecen en términos relativos. Y no se trata de un mercado marginal: Brasil continúa siendo el principal destino de las exportaciones argentinas.

La industria automotriz es probablemente el ejemplo más evidente. Las terminales instaladas en la Argentina dependen fuertemente de la demanda brasileña y un Brasil que crece y tiene una moneda más fuerte mejora las condiciones para colocar vehículos fabricados localmente. Lo mismo ocurre con distintos segmentos industriales.

También hay sectores del agro que tienen mucho en juego. Brasil es un comprador central del trigo argentino.

Para la Argentina, por lo tanto, no importa solamente cuánto vale el real. Importa también cuánto crece Brasil.

Ahí aparece la segunda apuesta que están haciendo los mercados. La reacción positiva de este lunes no responde solamente al resultado electoral, sino a las expectativas sobre el programa económico que podría aplicar Bolsonaro si finalmente gana el balotaje. El candidato propone reducir el tamaño del Estado, eliminar al menos diez ministerios, establecer un nuevo límite al crecimiento del gasto, avanzar con privatizaciones y reducir impuestos.

Una economía brasileña que creciera más tendría un efecto positivo sobre la Argentina simplemente por una cuestión de tamaño. Brasil es el mercado externo más importante para buena parte de la industria argentina y, a diferencia de otros destinos, compra una proporción relevante de productos manufacturados.

Pero hay un tercer capítulo que puede ser incluso más profundo: qué ocurrirá con el Mercosur.

En ese terreno, Bolsonaro y Javier Milei tienen coincidencias que hasta hace pocos años hubieran resultado difíciles de imaginar entre los dos socios mayores del bloque. Ambos cuestionaron las restricciones del Mercosur para que cada país pueda negociar individualmente acuerdos comerciales con terceros mercados.

Bolsonaro fue incluso más lejos durante la campaña. Propuso avanzar hacia una zona de libre comercio en América que incluya a Brasil, Estados Unidos y eventualmente, a la Argentina. Durante una visita a Washington planteó la posibilidad de recrear una gran zona de libre comercio continental y mencionó expresamente a la Argentina como uno de los países que podría incorporarse.

Una victoria de Bolsonaro en segunda vuelta podría entonces darle a Milei un aliado inesperadamente poderoso para intentar flexibilizar el Mercosur. Brasil representa alrededor de tres cuartas partes de la economía del bloque y cualquier modificación profunda de sus reglas resulta difícil de imaginar sin el acuerdo entre Brasilia y Buenos Aires.

Eso puede abrir oportunidades, pero también riesgos. Una mayor apertura comercial permitiría a la Argentina negociar acuerdos que hoy están condicionados por las reglas del Mercosur, pero también expondría a sectores industriales protegidos durante décadas por el arancel externo común a una competencia mucho mayor.

Brasil es el principal comprador de productos argentinos, uno de los destinos turísticos preferidos y el socio decisivo dentro del Mercosur. Por eso, el movimiento que este lunes comenzó con una suba del real puede terminar teniendo efectos mucho más profundos de este lado de la frontera.