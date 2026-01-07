El riesgo país cayó tras el anuncio de un repo con bancos internacionales pero ahora repunta

Después de que el Gobierno anunciara que tomó un REPO por US$3000 millones con bancos internacionales, previo al pago que debía realizar a bonistas por US$4200 millones, el riesgo país cayó 8 puntos y se ubicaba en 554 puntos básicos. Ahora repunta a 565.

Los bonos soberanos mostraron inicialmente alzas de hasta 0,8%. Sin embargo, con el correr de la mañana, el impulso se fue moderando y los precios ahora operan apenas por debajo del cierre de ayer porque, en buena medida, la posibilidad de obtener un REPO ya estaba descontada.

El 17 de diciembre pasado, el índice elaborado por JP Morgan llegó a tocar los 555 puntos, el valor más bajo desde el 30 de julio de 2018, aunque luego cerró en 569 puntos básicos. En ese entonces, la baja se debió al anuncio por parte del Banco Central (BCRA) de un plan de compra de reservas, que arrancó el lunes pasado, y a la actualización de las bandas cambiarias por inflación, vigente desde el viernes 2 de enero.

Por otro lado, el Merval cae un 4,17% mientras que los ADR están mayormente en rojo con bajas de hasta el 3,36% (Banco Supervielle).

El dólar mayorista se mueve al alza y cotiza a $1469,91 (+0,19%) al igual que el minorista que se vende a $1490 en el Banco Nación. El MEP se mantiene sin cambios a $1497,32 al igual que el blue en $1520, mientras que el CCL cae a $1537,95 (-0,1%).

Antes del inicio de la rueda de hoy, el BCRA anunció que concretó un nuevo crédito repo —repurchase agreement— con bancos internacionales por US$3000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación que sumará liquidez de manera transitoria.

Según informó la autoridad monetaria en un comunicado, el acuerdo se cerró con seis bancos internacionales de primera línea, que no fueron identificados oficialmente, a un plazo de 372 días, utilizando como garantía bonos Bonar 2035 y 2038, que el Central había canjeado al Tesoro la semana pasada. Entre las entidades participantes se encuentran Citi, JP Morgan y Santander, según pudo saber LA NACION.

El costo financiero de la operación se fijó en SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que equivale a una tasa del 7,4% anual. En el equipo económico atribuyen la mejora en las condiciones del préstamo a la reciente baja del riesgo país y a un contexto financiero más favorable para la Argentina tras las elecciones.

La licitación recibió ofertas por US$4400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado, aunque finalmente se decidió no ampliar la adjudicación. “A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el Banco Central decidió no ampliar el monto adjudicado”, señalaron desde la entidad.

“El fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible”, agregó la autoridad monetaria.