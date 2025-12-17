El riesgo país vuelve a caer y toca el valor más bajo en más de siete años

El riesgo país cae y toca el valor más bajo en más de siete años. Aunque después de las elecciones legislativas el índice que elabora JP Morgan se estabilizó en torno a los 650 puntos básicos, el anuncio de compra de reservas del Banco Central (BCRA) fue la noticia que dinamizó la baja en el indicador, asociada a una recuperación en el precio de los bonos argentinos.

En la tercera rueda de la semana, el riesgo país baja seis unidades y se ubica en los 555 puntos básicos (-1,1%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Para encontrar un valor similar hay que retroceder hasta el 30 de julio de 2018, cuando el índice había cerrado en 552 puntos. Durante la gestión de Mauricio Macri, se llegaron a observar valores de 350 puntos básicos a fines de 2017.

Esta compresión del indicador es consecuencia del alza que presentaron los bonos soberanos en las últimas ruedas, luego de que el Central anunciara el inicio de un plan de compra de reservas de US$10.000 millones para 2026 y la actualización de las bandas cambiarias por inflación. Los títulos de deuda vuelven a teñirse de verde durante esta rueda, con subas del 0,71% (AL35D) entre los Bonares y 1,40% entre los Globales (GD46D).

De hecho, desde Facimex Valores resaltaron que el martes todos los títulos Globales cerraron con rendimientos de un dígito, un fenómeno inédito desde que salieron a cotizar en septiembre de 2020 tras la reestructuración que encaró el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. El viernes pasado, el riesgo país cerró en 624 puntos básicos, por lo que cedió 69 unidades desde entonces (-11%).

Por primera vez, todos los Globales cerraron con rendimientos de un dígito. Fuente: Facimex Valores

“La Argentina ya está muy cerca de volver al mercado global. Ya se recuperó el acceso al mercado local con la colocación del Bonar 2029 (AN29) y, con los anuncios de esta semana, el Gobierno dio el paso que faltaba para consolidar la compresión del riesgo país. Para recuperar el acceso al mercado global solo resta aprobar el Presupuesto 2026, para poder emitir deuda bajo legislación extranjera, sin incumplir la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública", agregaron desde Facimex Valores.

Tras el buen clima inversor que quedó tras las elecciones legislativas, la semana pasada el Ministerio de Economía colocó un bono en dólares bajo legislación local, algo que no ocurría desde 2018. La tasa fue del 9,26% y desde el Gobierno celebraron la noticia, ya que era equivalente a un riesgo país de 550 puntos básicos: casi 100 puntos por encima del que había para la fecha.

Sin embargo, a pesar de la baja que tuvo el riesgo país en los últimos días, la Argentina todavía tiene el tercer indicador más alto de América Latina. Únicamente se encuentran por delante Bolivia (714 puntos) y Venezuela (113.15 puntos), mientras que el promedio de la región es de 305 puntos básicos.

Incluso, al comparar con los países vecinos, Brasil tiene un índice de 193 puntos básicos; Perú de 120 puntos; en Paraguay el indicador es de 117 puntos; en Chile desciende a 86 unidades; y en Uruguay, el valor más bajo de todos, es de 65 puntos básicos.

“La Argentina hace décadas dilapidó la credibilidad y recuperarla no es fácil”, dijo la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, al explicar por qué el riesgo país todavía no logró comprimir a los 350 puntos básicos que esperaba para esta altura del año. Sobre el país pesa un historial de nueve defaults.

“El mercado valoró positivamente la colocación de deuda en dólares, especialmente a tasas competitivas. Pero para que el riesgo país baje de forma más sostenida, necesita señales claras de acumulación genuina de reservas y de consistencia macro a mediano plazo. El nuevo esquema anunciado por el BCRA es una señal relevante. Marca un paso hacia un régimen más predecible, con objetivos monetarios más claros, lo que podría ayudar a mejorar el pricing de riesgo soberano si se traduce en resultados concretos", analizó Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.



