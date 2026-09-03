El riesgo país perforó los 500 puntos y cerró en su valor más bajo en poco más de dos semanas

El riesgo país bajó por tercera rueda consecutiva y logró perforar los 500 puntos, en un contexto más favorable para los mercados emergentes. De esa forma, se ubicó en su valor más bajo en poco más de dos semanas.

El indicador elaborado por JP Morgan cayó seis unidades, hasta los 494 puntos básicos (-1,2%), según las pantallas de Rava. De esa forma, se ubicó en niveles que no se veían desde el 17 de agosto, cuando cerró en 489. Ayer había logrado tocar los 496, pero luego borró parte de la baja y cerró en 500.

Esta tendencia bajista que registró en los últimos días se explicó por el buen desempeño de los bonos soberanos. Tanto los títulos bajo ley local como los Globales subieron hoy hasta 0,6% (AL35D y GD46D).

Cabe recordar que en el último mes el índice se vio presionado por expectativas del mercado sobre la economía y política local de cara a las elecciones presidenciales de 2027, sumado al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En ese sentido, acumuló un alza de 82 puntos (+19,1%). Llegó a tocar un pico de 532 puntos, pero en los días restantes se fue comprimiendo hasta quedar en torno a 510.

Este panorama contrasta con las primeras ruedas de septiembre, en las cuales los títulos soberanos tendieron al alza e impulsaron al riesgo país a la baja hasta perforar los 500 puntos. En los primeros tres días del mes, registra un retroceso de 18 unidades (-3,5%).

Javier Giordano, economista de CFA, observó en su cuenta de X que la suba en los bonos de hoy se dio en “un contexto internacional favorable para emergentes”: el índice de bonos de mercados emergentes (EMB) subió 0,3% y las tasas del Tesoro de Estados Unidos a diez años se comprimieron hasta 4,76%.

Bonos argentinos suben 0,3% promedio (+0,7% en la semana) en el marco de un contexto internacional favorable para emergentes: EMB +0,3% y tasa del tesoro de EEUU a 10 años comprimiendo 2 bps a 4,76% pic.twitter.com/ZUJZyVBUuj — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) September 3, 2026

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, rescató que los bonos volvieron a “presentarse más firmes”. Se lo atribuyó al envión que le dio el optimismo del contexto internacional a partir de las declaraciones de Christopher J. Waller, integrante de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), que sugirió mantener las tasas de interés estadounidenses sin cambios en septiembre si se confirma la desaceleración inflacionaria.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) cortaron la racha alcista de las últimas tres ruedas y operaron en territorio negativo, a contramano de los principales índices de Wall Street. Retrocedieron mayormente Cresud (-3%), YPF (-2,8%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,7%). Aumentaron Globant (+3,8%) y Ternium (+2%).

La Bolsa porteña también se tiñó de rojo: el Merval descendió 1,5% hasta las 3.058.093,00 unidades, lo equivalente a US$1925,15 al ajustar al dólar contado con liquidación (-1,5%). Lideraron las caídas YPF (-3,1%), Transportadora de Gas del Norte (-3%) y Cresud (-3%).

Ber puntualizó que los papeles locales intercalaron un “descanso” tras el reciente repunte que “habría llegado a partir de renovadas apuestas más tácticas, posiblemente impulsadas por el fuerte castigo que venían acumulando en los últimos tiempos”.

Dólar hoy

El salario mínimo en Illinois al 1° deLa cotización del dólar este jueves 3 de septiembre Freepik - Freepik

Los distintos tipos de cambio presentaron leves bajas este jueves. El dólar oficial mayorista cedió $3 (-0,2%) y cotizó a $1508,17. De esa forma, se ubicó un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1883,83.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, señaló que el volumen operado en el segmento de contado fue de US$903,971 millones, el segundo más alto del año después del que hubo el 24 de abril pasado; mientras que en futuros alcanzó los US$676 millones. “Con solo una rueda por delante para terminar esta semana, el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $4, muy alejada de la suba de $13 registrada en toda la semana anterior”, añadió.

Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de $ 4,00, muy alejada de la suba de $ 13,00 registrada en toda la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) September 3, 2026

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista cerró a $1530, $5 menos que el cierre anterior (-0,3%). El precio promedio del mercado fue $1529,42, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA). De esa forma, abandonó su valor nominal más alto del año, que por primera vez alcanzó a fines de agosto y en las últimas dos ruedas volvió a tocar. El dólar MEP cedió $6,17 (-0,3%) y apareció en las pantallas a $1528,13. En tanto, el contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable y cotizó a $1588,50.