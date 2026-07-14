El riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y se ubica por encima de los 410 puntos

Este martes el riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y se aleja de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei, en un contexto internacional marcado por la reanudación del conflicto en Medio Oriente.

El indicador elaborado por JP Morgan suma seis unidades y se ubica en los 411 puntos básicos (+1,5%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, se aleja de las 402 unidades que tocó el pasado viernes, el valor mínimo durante la administración libertaria. De todos modos, se encuentra en niveles que no se veían desde abril de 2018.

El riesgo país sube por segunda rueda consecutiva y se aleja del piso de los 400 puntos (Foto de ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS - AFP

La suba en el riesgo país se puede explicar por el rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local ceden hasta 0,5% (AL41D), aunque el AL29D suma 0,2%. Entre los Globales, el GD46D baja 0,3% y el GD30D sube 0,3%.

Fernando Marull, socio de FMyA, adjudicó este movimiento al contexto internacional. El analista señaló que la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el aumento del precio del petróleo y las expectativas de una suba en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) presionan el riesgo país al alza.

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