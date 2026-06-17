El riesgo país vuelve a subir por segundo día consecutivo

Este miércoles el riesgo país retoma su tendencia alcista de ayer y se aleja de su valor más bajo en la gestión de Javier Milei. De todos modos, se mantiene en niveles mínimos en ocho años. Por su parte, las acciones argentinas operan con leves subas tanto en la Bolsa de Nueva York como en el mercado local.

El riesgo país suma dos unidades y se ubica en los 432 puntos básicos (+0,5%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que el indicador elaborado por JP Morgan tuvo un valor similar hay que retroceder hasta el 1° de mayo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el índice elaborado por el JP Morgan cerró en 431 puntos básicos.

Esto es el reflejo del rendimiento de los bonos soberanos. Entre los títulos bajo ley local, el AL29D y el AL35D ceden 0,1%, mientras que el AL41D sube 0,4%. En tanto, los globales se mueven 0,1%, pero el GD46D se diferencia y baja 0,2%.

Laleve suba del riesgo país puede darse porque los inversores se anticipan auna suba de tasas de referencia de la FED RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDO

El analista económico Fernando Marull evaluó que esta suba en el riesgo país se debe al contexto internacional. El mercado está pendiente de la decisión de la Fed sobre si aplicará modificaciones a las tasas de referencia. Puede que haya inversores que se anticipen a una posible suba.

Este lunes, el riesgo país había llegado a su valor más bajo durante la gestión de Milei: se ubicó en los 425 puntos tras una caída de 77 unidades. Esta tendencia se inició luego de que el pasado jueves la calificadora de riesgo S&P subiera la calificación de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-; también fue favorecido por el contexto internacional, ante la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar el conflicto en Medio Oriente.

Eric Ritondale, economista jefe de Puente, destacó la confirmación del paquete de garantías aprobado por el Banco Mundial este martes porque, sumado a las recientes mejoras en las calificaciones crediticias soberanas, el despliegue de estos avales internacionales “le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral”. Y agregó: “Esta caída del riesgo país, sumada al renovado flujo institucional y este anuncio, reabre la ventana estratégica para que el Tesoro evalúe un regreso a los mercados internacionales de crédito mediante una emisión de bonos soberanos en el tercer trimestre del año”, puntualizó.

Por su parte, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en territorio positivo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lidera el panel BBVA con 4,9%, seguido de Grupo Financiero Galicia (+3,3%), Banco Supervielle (+3,3%) y Banco Macro (+2,2%). A contramano, retroceden Ternium (-2,1%), Tenaris (-0,9%) y Transportadora Gas del Sur (-0,8%).

En esta sintonía, el Merval sube 1% y cotiza a 3.296.296,62 unidades, que equivale a US$2201,73 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+1%). Aumentan mayormente BBVA (+5,1%), Banco Supervielle (+3,9%) y Grupo Financiero Galicia (+3,1%). En tanto, bajan Transener (-1%) y Transportadora de Gas del Norte (-1%).

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que Wall Street arrancó la jornada con “un tono más calmo” a la espera de las señales que pudiera aportar Warsh como nuevo presidente de la Fed. En tanto, las acciones locales se presentan firmes tras las garantías del Banco Mundial.

Dólar hoy

La cotización del dólar este miércoles 17 de junio Freepik

En el mercado cambiario, la mayoría de las cotizaciones se mantienen estables. El dólar oficial minorista figura a $1455 para la venta en el Banco Nación, igual que ayer. El precio promedio de los bancos ronda $1456,38, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Por su parte, el mayorista cotiza a $1436,64. De esa forma, se ubica un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1786,94.

Los dólares financieros tampoco muestran cambios: el dólar MEP aparece en las pantallas a $1456,21 y el contado con liquidación (CCL) opera a $1498,41.

Por su parte, el dólar blue suma $10 (+0,7%) y se comercializa en la City porteña a $1480 para la venta. Desde el viernes pasado, acumula una suba de $30 y se encuentra en el valor más alto desde fines de enero.