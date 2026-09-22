El riesgo país vuelve a subir y supera los 540 puntos por primera vez desde mayo

Por sexta rueda consecutiva, el riesgo país extiende su racha alcista y se mantiene en el nivel más alto en cuatro meses, al superar los 540 puntos básicos. Este movimiento se aceleró a partir de que la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aumentara las tasas de interés.

El indicador elaborado por JP Morgan suma 10 unidades y se ubica en los 543 puntos (+1,9%), según las pantallas de Rava. La última vez que se encontró en estos niveles fue el pasado 19 de mayo, cuando cerró a 547. En lo que va de septiembre, acumula una suba de 31 unidades (+6,1%), aunque en lo que va del año retrocedió 26 (-4,9%).

Entre los bonos soberanos, los Bonares tienden a la baja hasta 0,8% (AL41D). Mientras tanto, los Globales suben hasta 0,5% (GD30D), pero el GD35D cede 0,6%.

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