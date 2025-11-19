El superávit comercial acumulado es menos de la mitad que en el mismo período de 2024

En octubre, según el Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec, la balanza comercial presentó un superávit de US$800 millones, US$112 millones menos que en el mismo mes de 2024. Se trata de un resultado positivo por vigésimo tercer mes consecutivo, si bien es el más bajo de los últimos cinco meses.

Las exportaciones totalizaron US$7954 millones, con un crecimiento interanual del 13,1%, y las importaciones fueron por US$7154 millones y aumentaron un 16,9%. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) subió un 14,9% con relación a igual mes del año pasado.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2025, las exportaciones pasaron de US$66.128 millones en 2024 a US$71.487 millones este año y crecieron un 8% “más de lo esperado”, según los analistas del sector. Las importaciones, por su parte, subieron de US$50.159 millones el año pasado a US$64.641 este año, con un incremento interanual del 28%. Como resultado, en 2024 había un saldo favorable para la Argentina de 15.969 millones, mientras que este año llega a menos de la mitad: US$6846 millones.

“Las exportaciones siguen incrementando su tasa de crecimiento”, analizó el experto en negocios internacionales Marcelo Elizondo, y agregó: “Cuando empezó el año, la tasa de crecimiento de las importaciones cuadruplicaba la de las exportaciones. Se está poniendo en orden el equilibrio entre compras y ventas”.

La suba de las exportaciones fue impulsada por un alza de 13,9% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,7%, mientras que el aumento de las compras externas se atribuyó a un aumento de 19,7% en las cantidades y a una disminución en los precios de 2,4%.

Qué pasó en los diferentes sectores

Al analizar los distintos rubros, hubo un aumento del 63,8% interanual en la venta de productos primarios, que representan el 24% de las ventas externas totales. Las manufacturas de origen agropecuario, por su parte, son el 35% de las exportaciones y tuvieron un descenso interanual del 3,5%. Las manufacturas de origen industrial se vendieron un 8,1% más a los mercados externos, y totalizaron el 29,6% de las exportaciones. “Las manufacturas de origen agropecuario y las de origen industrial son las que más se venden al exterior, y ambas están basadas en la generación de valor”, agregó Elizondo. Combustibles y energía tuvo una suba del 12,8%, con un 11,5% de la canasta total exportadora.

En materia de importaciones, aumentaron 20% las compras externas de bienes de capital; 5% más para los bienes intermedios; 3,1% arriba en combustibles y lubricantes, pero piezas y accesorios tuvo una baja del 0,6%. Llaman especialmente la atención el incremento de las importaciones de bienes de consumo, un 48%, y un 69,2% más para los vehículos de pasajeros comprados en el exterior.

“Los bienes intermedios y los bienes de capital son los rubros que más participan de las importaciones”, dijo el experto en comercio exterior.

Principales socios comerciales

China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina en octubre. El intercambio con ese país generó un déficit de US$696 millones a causa de ventas por US$1166 millones y compras por US$1862 millones. En segundo lugar estuvo Brasil, con quien también hay un déficit, esta vez de US$326 millones. La Argentina le compró por US$1603 millones y le vendió por US$1277 millones.

La Unión Europea está en tercer lugar, con un déficit de US$89 millones y Estados Unidos ocupa el cuarto puesto, con un saldo favorable para la Argentina de US$310 millones.

Hubo un déficit con el Mercosur, por US$264 millones. Según el análisis de la consultora Abeceb, en octubre la Argentina volvió a mostrar un rojo significativo en su balanza comercial bilateral con Brasil, cuando en igual mes del año pasado había registrado un balance negativo de US$119 millones. Se debe, según Abeceb, a que las exportaciones argentinas a Brasil en octubre cayeron un 13,5% interanual, mientras que las importaciones mostraron un crecimiento interanual de 5,7%.

El principal sector que traccionó el comercio exterior bilateral fue el sector automotor, que dio cuenta de un 69% del descenso de las exportaciones. Respecto de las importaciones, el rubro automotor también tuvo una dinámica determinante al momento de explicar las variaciones, ya que las compras del sector crecieron US$67 millones. Un factor que morigeró este impacto fue la contracción de US$22 millones en las compras de energía eléctrica en el mismo mes.