escuchar

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias” para ser eficaz, un mensaje con una resonancia singular para la Argentina, cuyo programa vigente con el Fondo ha sido modificado varias veces y fue duramente criticado en Washington, aunque siempre tuvo el respaldo de la Casa Blanca de Joe Biden.

En un discurso brindado días atrás en el Centro para el Desarrollo Global, Jay Shambaugh, subsecretario para Asuntos Internacionales del Tesoro y un colaborador de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, brindó la visión más amplia, detallada y profunda del Tesoro del gobierno de Biden sobre la actualidad del FMI, al que consideró “un socio invaluable, e indispensable”. Shambaugh, uno de los funcionarios que, por su cargo en el Tesoro, está involucrado en las discusiones sobre la Argentina, remarcó además la importancia de que el Fondo ayude a los países “a salir de una crisis mejor que antes”, algo que, en el caso de la Argentina, aún no ha ocurrido.

Shambaugh arrancó su discurso destacando la importancia del FMI, al que consideró “esencial”, y elogiando al staff del y la respuesta del organismo a las últimas crisis globales, como la pandemia del coronavirus. El Fondo, indicó, está “lleno de personas increíblemente talentosas” que pueden responder a los desafíos actuales. Y debe desempeñar su papel de manera “inquebrantable y rigurosa, ahondó, para que los países realicen los ajustes necesarios para que sus economías alcancen una base sólida”.

El funcionario marcó tres prioridades para el organismo multilateral: brindar asesoramiento “sólido e imparcial”, ayudar en el “desarrollo de capacidades” a los países para que puedan establecer marcos macroeconómicos sostenibles, y “crear y sostener programas de préstamos de alta calidad”. Hoy, la Argentina es el principal país deudor del FMI, y, aunque Shambaugh no mencionó específicamente a la Argentina o a otro país, muchos vieron en sus palabras un mensaje sobre la postura del Tesoro respecto del programa del Fondo con el país.

“El FMI debe trabajar estrechamente con las autoridades fiscales y monetarias de un país para identificar las reformas macroeconómicas necesarias para alcanzar los objetivos económicos. Y una vez que lo hagan, el FMI debería permanecer firme en sus consejos”, indicó Shambaugh, quien luego profundizó en este punto: “ Pero para ser eficaz, el FMI debe estar dispuesto a retirarse si un país no toma las medidas necesarias. Es esencial que los programas no sólo proporcionen financiación. La financiación debe tener un propósito y venir acompañada de políticas que devuelvan la estabilidad al país. Un programa con un ajuste insuficiente simplemente dejará al país en la misma o peor posición económica, a menudo con más deuda. Y, si un programa carece de credibilidad, no puede traer consigo nuevo financiamiento privado”.

Shambaugh dijo el FMI debe “ayudar a los países a salir de una crisis mejor que antes”, y que su credibilidad está en juego. “Debemos hacer todo lo que podamos para reforzar el historial del FMI, y eso podría significar tomar decisiones difíciles con los miembros”, insistió.

Aunque no mencionó a la Argentina, el mensaje de Shambaugh pareció ofrecer una mirada sobre el programa vigente con el país, y varios economistas familiarizados con el lenguaje del Tesoro y el FMI y el vínculo entre el gobierno norteamericano y el organismo vieron una crítica velada al caso argentino. El gobierno de Joe Biden ha respaldado a la Argentina ante el Directorio Ejecutivo del FMI, pero el Tesoro ha tenido una postura mucho más dura que la Casa Blanca, en particular en los últimos meses, en las últimas negociaciones que encaró el ministro de Economía y actual candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

“‘Argentina’ es la palabra tácita en una fuerte crítica a los estándares crediticios del FMI”, escribió Mark Sobel, quien representó al gobierno norteamericano en el board del FMI. “Leyendo entre líneas, el Tesoro desaprueba la continua refinanciación de la gran exposición del FMI a la Argentina, al tiempo que desvía la mirada de políticas horribles”. Aunque Estados Unidos consintió en este esfuerzo, el Tesoro aparentemente está pidiendo correctamente que el Fondo se esfuerce después de las próximas elecciones presidenciales argentinas, detenga el programa de políticas perennes, exija reformas serias y, si no, que deje de apoyar, incluso si esto causa atrasos en el FMI y perjudica su salud financiera”, señaló.

Gabriel Lopetegui, quien representó a la Argentina ante el board durante el gobierno de Mauricio Macri, elogió el análisis de Sobel, y dejó una suspicacia en la red social X: “¿Una casualidad que esto ocurre cuando se va el gobierno kirchnerista?”.

Tanto en el Fondo como en el Tesoro entienden que el programa vigente con la Argentina volverá a ser negociado con el ganador de la elección presidencial, sea quien sea.

Temas Comunidad de Negocios