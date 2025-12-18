El Tesoro sigue sumando dólares para afrontar el pago de deuda en enero

El Gobierno intensificó en las últimas jornadas la compra neta de dólares -a la vez que adquiere, hace intervenciones puntuales de venta-. Ese hecho, sumado a la colocación del bono realizada la semana pasada, por la que captó unos US$910 millones, y a los ingresos de organismos internacionales, le permitió acumular al martes último una tenencia de US$2077 millones.

Esto quiere decir que, a 13 ruedas del día anterior al pago a los bonistas -previsto para el viernes 9 de enero próximo-, logró acumular la mitad de la erogación, que estará en torno a los US$4200 millones, considerando las amortizaciones de capital que vencen (poco menos de US$2600 millones) y los intereses. No hay datos aún sobre lo ocurrido ayer y hoy.

Los depósitos en USD del Tesoro en el BCRA, subieron a USD2.077 M pic.twitter.com/I9KhkMvyot — Martin Polo (@Macroopolo) December 18, 2025

Según permiten ver las estadísticas monetarias del Banco Central (BCRA), las tenencias del Tesoro Nacional tuvieron una suba promedio de US$133,75 millones en las ocho jornadas de mercado extendidas entre el día 4 y el 16 (último día reflejado en ellas).

Pero a eso habría que descontarle los US$109 millones ingresados del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), brazo financiero del Banco Mundial, por lo que el neto de compras habría sido de US$120 millones por rueda en ese lapso.

De mantener ese ritmo de adquisiciones en los días que restan hasta el día del mencionado compromiso, podría sumar unos US$1500 millones, por lo que la posibilidad de cubrir el monto necesario por esta vía estaría latente...

“Con lo adquirido, cubre buena parte del vencimiento de amortización con privados, pero le faltarían unos US$1500 millones más para cubrir además los intereses”, estimó el economista Martín Polo. “Habrá que ver si llega porque, para fondear esas compras cuenta hoy con unos $3200 millones en las cuentas que tiene en el BCRA, y es probable que parte de ello lo use para atender pagos en un mes de compromisos elevados. A menos que apele a parte de la liquidez que tiene colocada en bancos comerciales..”, explicó.

Para el economista Salvador Vitelli, de la consultora Romano Group, la posibilidad de cubrir totalmente el pago de enero por esta vía está todavía “complicada”. “Es cierto que vienen comprando a buen ritmo no sé si se pueden jugar a llegar por esta vía. Creo que van a necesitar recurrir a un repo o un préstamo con bancos, como mencionó el ministro Caputo como alternativa, aunque por un monto menor al que se especulaba hasta aquí”, señaló.

El origen financiero de los verdes

El ministro descartó cualquier problema con ese pago (“este Gobierno respeta los contratos”, dijo) y mencionó varias opciones para afrontarlo sin descartar incluso una refinanciación a partir de la baja del riesgo país. “Si pudiéramos reemplazar los bonos viejos por convencionales [en relación a su estructura] el riesgo país podría bajar a 490 puntos″, dijo al participar de una charla en un streaming oficialista.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que los dólares que capta del mercado cambiario local el Tesoro no provienen del agro, sino que tienen origen financiero. "Los datos del mercado sugieren que son liquidaciones asociadas a las elevadas emisiones de deuda en dólares corporativas y provinciales posteriores a las elecciones. Noviembre fue un mes récord en colocaciones, con emisiones por casi US$4250 millones entre corporativos, provincias y el préstamo sindicado de YPF por US$700 millones. Este proceso continuó en diciembre, con nuevas emisiones por aproximadamente US$1780 millones hasta el momento".

Habría sido, en definitiva, lo que generó la oportunidad de la intervención oficial sin mayor impacto sobre el precio del billete (lleva tres ruedas estable a US$1451 el dólar mayorista vendedor), aunque claramente ha neutralizado la posibilidad de una baja.