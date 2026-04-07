El Tesoro volvió a comprarle dólares al Banco Central y se complica la acumulación de reservas

Los datos monetarios de fin de marzo lo dejaron a la vista: el lunes 30 de ese mes el Tesoro Nacional usó $160.000 millones para comprarle dólares al Banco Central (BCRA), mecanismo al que recurrió por quinta vez en lo que va del año.

Se trata de una adquisición de US$115 millones al tipo de cambio mayorista del día, con la que se hizo de gran parte de las divisas que necesitaba para afrontar un nuevo pago semestral al Club de París por US$166 millones, con el objetivo de mantener en regla una deuda refinanciada por última vez en 2022.

El detalle de los movimientos Compumar

“El día previo a la liquidación de la última licitación (en la que el Tesoro aumentó en US$420 millones sus depósitos en dólares vía colocación de AO27 y AO28), le compró US$115 millones al BCRA. Adicionalmente, los depósitos del Tesoro en el BCRA cayeron US$41 millones, de US$106 millones a US$65 millones. La suma de ambas cifras es consistente con pagos programados al Club de París el 30/03 por US$166 millones. Posteriormente, con la liquidación de la licitación el 31/03 (NR: segunda vuelta), los depósitos se recompusieron hasta US$485 millones”, detallaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su habitual informe diario.

La administración Milei no recurría a compras directas de este tipo desde el 5 de febrero, cuando había afrontado el pago trimestral de cargos e intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI). Antes lo había hecho los días 7, 14 y 17 de enero, por montos mucho más significativos, para hacerse de la liquidez necesaria con la que poder realizar el pago a bonistas de comienzos de año.

Lo concreto es que, de este modo, en lo que va del año el Tesoro ya le compró US$3658 millones directamente al BCRA.

Luis Caputo y Bausili, presidente del Banco Central, al salir de Casa Rosada Marcos Brindicci

Si bien se trata de una operatoria racional y muy alejada de los préstamos compulsivos a los que recurrían las administraciones kirchneristas —tomaban los dólares directamente del BCRA y le entregaban Letras Intransferibles que nunca pagaron, lo que llevó al vaciamiento conocido de esa entidad—, estas compras neutralizan la posibilidad de que el país recupere una tenencia prudencial neta de reservas, como es deseable e incluso está planteado como meta explícita en el presente acuerdo con el FMI.

Vale recordar que ese objetivo es, además, el que llevó al Gobierno a plantearse el modo de refinanciar el próximo pago importante de deuda a los bonistas,por unos US$4200 millones en total, previsto para el 9 de julio, y a recurrir a emisiones quincenales de los Bonar 2027 y 2028 para intentar cubrirlo, ante el alto costo que debería validar si quisiera hacerlo con una colocación internacional, dado el elevado piso que mantiene el riesgo país.

Con esa estrategia, Economía buscaba liberarle el camino al BCRA para que pueda pasar a atesorar en adelante buena parte de los dólares que sostenidamente compra a diario desde hace 60 ruedas.

Los números muestran claramente lo complejo que le está resultando esa tarea en estas condiciones para el ente que conduce Santiago Bausili: aunque desde el inicio de la actual fase del plan monetario en enero sumó por intervenciones sobre el mercado cambiario local US$4491 millones, el 81,5% de esos ingresos los resignó por abastecer al Tesoro para afrontar los pagos de deuda.

De hecho, a pesar de compras de divisas y colocaciones de deuda del Tesoro, los pagos netos a bonistas, FMI y otros organismos internacionales generaron un flujo negativo de casi US$1700 millones, y los pagos del BCRA (Bopreales por US$1000 millones) redujeron las reservas internacionales netas (RIN), hicieron notar desde la consultora Outlier.

Las reservas lo sufren... Compumar

“Las Reservas Internacionales Netas (RIN) a precios corrientes cerraron 2025 en US$1625 millones y marzo en -US$684 millones, lo que marca un deterioro de US$2300 millones, inferior al flujo neto de pagos. Todo esto, aunque durante el trimestre el BCRA compró US$3228 millones en el mercado local de cambios (MLC) y el Tesoro colocó AO27 y AO28 por US$932 millones, totalizando US$4160 millones. El oro contribuyó con US$650 millones positivos respecto del cierre de 2025”, detallaron.

Ese deterioro —y un nuevo incumplimiento con el FMI en la materia— es lo que hoy demora la aprobación de las metas de fin de año, con el directorio del organismo retrasando el examen del caso argentino. A su vez, eso traba el desembolso de otros US$1000 millones que estaba comprometido al concluirse esa revisión.

Ocurre que las reservas internacionales medidas bajo la metodología del FMI cerraron el primer trimestre en -US$13.841 millones, muy lejos de la meta -incluso ya revisada— de -US$3100 millones y US$4656 millones por debajo del nivel que tenían cuando se firmó el acuerdo, en abril de 2025.