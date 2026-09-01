ATE anunció un plan de “48 horas de protestas” en los aeropuertos de todo el país

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció este martes un plan de “48 horas de protestas” que afectará a 27 aeropuertos del país desde el jueves 3 al viernes 4 de septiembre, en reclamo por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La medida incluirá asambleas y movilizaciones que podrían afectar los vuelos y generar demoras y cancelaciones. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, detalló que las medidas de fuerza se realizarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

ATE anunció a través de un comunicado que, durante ese lapso de tiempo, “solo se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órgano y oficiales”.

Desde ATE anunciaron la medida para el 3 y 4 de septiembre

Por su parte, desde ANAC señalaron que las autoridades competentes “evalúan el alcance y las condiciones de la medida anunciada”.

También remarcaron ante LA NACION que la actividad aeronáutica constituye un “servicio esencial”, por lo que cualquier medida de fuerza debe ajustarse a los parámetros legales exigidos y establecidos para garantizar la prestación mínima correspondiente.

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, señaló, a su vez, Aguiar.

El anuncio de ATE en sus redes sociales

Y sumó: “Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”.

Aguiar argumentó que el Gobierno “incumplió los acuerdos paritarios y desfinanció las áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos desde enero”. Y reiteró: “Si no se abre una instancia de diálogo responsable, real, necesariamente el conflicto se va a profundizar”.

Desde el gremio reclamaron el pago de los salarios con los aumentos acordes correspondientes a ítems extra paritarios, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para tareas operativas en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y la fiscalización en aeropuertos.

Uno de los paros de transporte en el Aeropuerto de Ezeiza Pilar-Camacho

El pasado jueves ATE había concretado un paro contra la gestión del presidente Javier Milei, aunque con el foco puesto en las Fuerzas Armadas. Personal civil nucleado bajo el gremio se movilizó a la sede del Ministerio de Defensa para expresar reclamos por el retraso salarial y el estado crítico de la obra social.

La movilización de ATE dejó un petitorio en el establecimiento de la cartera donde el gremio expresó su preocupación por la caída del salario y la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que mantiene cortes de prestaciones y una deuda estimada en $160.000 millones, por aportes y contribuciones mal liquidados desde 2017.