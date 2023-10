escuchar

El cronómetro marca el tiempo objetivo: faltan 30 minutos para que comience un partido crucial de nuestro equipo favorito, o 45 para que se vaya de casa un pariente insoportable. Pero, para cada uno de nosotros, ambos eventos nos parecen una eternidad. Lo mismo ocurre con las elecciones que tendrán lugar el domingo próximo.

¿Qué hacer mientas tanto? Primero y principal, pelear la existencia cotidiana. Mis héroes son aquellos que cuando se levantan a la mañana todavía no saben cómo le van a dar de comer esa noche a su familia. Viven focalizados, porque no se pueden dar el lujo de distraerse.

Son muchísimos, tienen los comercios abiertos, aceptan pesos. Los medios de comunicación se ocupan del avión que se estrella, no del 99,99% que llega a destino. Es la lógica de la noticia, que no es lo mismo que la realidad.

Más allá de esto, registro demasiada angustia. Razones nunca faltan, pero algún análisis puede resultar útil. ¿Puede ser que si el domingo próximo Sergio Massa queda fuera de la segunda vuelta el lunes próximo haga volar todo por el aire? ¿Puede ser que si el domingo próximo Javier Milei resulta electo presidente de la Nación el lunes próximo ratifique de manera literal sus promesas de campaña más audaces?

Claro que puede ser, pero el mundo de lo posible no sirve para tomar decisiones. Massa es joven, por lo cual aunque salga tercero, tiene futuro. ¿Por qué habría de suicidarse? Tiene que continuar, como ministro de economía, hasta el 10 de diciembre próximo. Milei se hará el loco, pero no es ningún idiota. Sabe, entre otras cosas, que en un país como la Argentina será presidente hasta el 10 de diciembre de 2027.

¿Y de Bullrich no digo nada? Es que no conozco a nadie que se angustie por si Patricia llega a la presidencia. Por su determinación y por su equipo. Dentro del cual destaco a Carlos Melconián, exalumno y con quien desde hace décadas ofrecemos un seminario. Me cuesta ser objetivo, pero mi experiencia me dice que cuando lo escucho me encuentro con alguien que tiene la actitud y aptitud para ser ministro de economía.

Tome las decisiones sobre la base de lo más probable, dele el beneficio de la duda a la cordura.

Hasta el domingo falta una eternidad. Dada la paridad en las PASO entre los tres candidatos más votados, no intente saber algo hasta bien entrada la noche. Por eso, nuevamente, el 22 de octubre de 2023 Nessun dorma, la célebre aria de Turandot.

