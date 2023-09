escuchar

Carlos Melconian se refirió hoy a las principales medidas que abarca su programa económico, ya listo en caso de que Patricia Bullrich gane las elecciones presidenciales de octubre. Al referirse a la importancia de recortar el gasto público, el economista, que asumirá la cartera de Hacienda en caso de una victoria de Juntos por el Cambio (JxC), coincidió con el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y dijo que “los ministerios deberían recortarse a 8″.

“El cambio cultural que se vio en la elección [por las PASO] consiste en que dos tercios lo demandan. Nos tenemos que dejar de joder con 12 ministerios y ese gasto superfluo”, dijo Melconian en comunicación con Radio La Red.

Consultado sobre qué cantidad de ministerios proyectan a la hora de trabajar en el recorte de gastos, afirmó: “Ponele ocho ministerios. Esa es la reforma que tenemos en mente porque la democracia empezó con ocho y [Raúl] Alfonsín se la rebuscó con ocho”.

Por otra parte, explicó que los cambios exceden lo que es presupuesto. “El piberío hoy no quiere ser del sindicato de no sé qué, quiere tener libertad de pasar de un gremio a otro. Hay 22 millones de personas en condiciones de trabajar, 20 que supuestamente le dicen al Indec que tienen laburo, y 8 de 20 informales”, dijo.

Durante la entrevista el extitular de Banco Nación apuntó a Milei pese a esta coincidencia y en particular al acto de campaña del libertario de ayer, en el que a su verborragia característica le sumó una motosierra. “Nosotros no somos palomas o cagones, somos realistas, si saco la motosierra y hago el show, es para los Duran Barba, yo no me dedico a eso”, continuó al hacer hincapié en que lo que presenta es un proyecto “económico progresivo en el que se van a tomar medidas todos los días y todos los días se verán los cambios” que la sociedad exige.

Melconian también destacó que su proyecto apunta a los jóvenes, ya que “el piberío no quiere estar atado a un sindicato, el piberío quiere ser libre de decidir, el piberío no está atado a las leyes laborales peronistas del ´45″.

Por último, fue consultado sobre el futuro del cepo al dólar y contestó: “Vamos a ir a un régimen cambiario bimonetario que ha sido decidido por la sociedad argentina porque tranza en pesos y dólares hace muchos años”. Para finalizar, sostuvo: “Nosotros damos la solución que implica que la Argentina crezca, con gente decente y con los jóvenes que son bichos vivos para que se empiecen a dar cuenta de que acá pasó algo y que los que están afuera empiecen a volver”.

