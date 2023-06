Elecciones 2023: Melconian habló de las 12 fotos con las que se podría encontrar si asume como ministro de Economía

escuchar

El economista y extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, habló este viernes sobre su futuro político y en ese marco dio diversas definiciones en materia económica, incluido cómo deberá negociar el próximo gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, afirmó que trabaja en un programa que pondrá a disposición del próximo jefe de Estado y se refirió a su posible participación en una gestión de Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional.

Consultado en Radio Mitre sobre los rumores de que la precandidata a presidenta de Pro, Patricia Bullrich, le habría ofrecido ser su compañero de fórmula antes de anunciar al radical Luis Petri como su precandidato a vice, Melconian dijo: “No. Continué mis conversaciones con todos los candidatos, con gobernadores, intendentes, gremios e iglesias. Vengo en eso hace un año y medio, y hablo de todos los temas. No hubo ni oferta ni rechazo”.

Tras ello, aclaró que se encuentra enfocado en el trabajo que desarrolla con el equipo de la Fundación Mediterránea. ”Este martes los 70 profesionales que estamos en esto haremos un repaso de todos los temas en los que estamos trabajando”, sostuvo y agregó que desarrolla una propuesta económica que le presentará al próximo gobierno, sin importar su color político. “En principio está puesto para el próximo presidente de la Argentina. Si es de JxC, será de JxC. Nosotros le vamos a poner el programa arriba de la mesa en un acto patriótico. Después, cada uno se reserva el derecho de ponerlo en práctica o no, pero estamos trabajando para eso”, aseguró.

En ese marco, a Melconian le preguntaron respecto del escenario con el que se encontraría si fuera designado ministro de Economía a partir del 10 diciembre, a lo que contestó: “Ese tema lo estamos razonando de la siguiente manera. Primero, cada vez que hacemos una presentación del rumbo y de qué tenemos en mente poner en práctica, en la previa decimos con qué nos vamos a encontrar y empezamos a tildar: política fiscal, un agujero; política tributaria, asfixiante; gasto público ‘infinanciable’; BCRA quebrado; exportaciones para atrás; acuerdos comerciales, no sabemos. Planteamos en total 12 fotos estructurales”.

A continuación, indicó: “Simultáneamente, entramos en el detalle (...) Si la semana que viene se paga, si habrá elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), quién las gana, cómo es agosto contra octubre, si siguen con el FMI. Todo esto tiene que metamorfosear esas 12 fotos estructurales que presentamos y con las que sabemos que nos vamos a encontrar. Está prohibido decir acá: ‘Yo no sabía’, porque esa es una excusa habitual”.

En ese contexto, habló de una doble transición hacia el próximo gobierno. En un primer lugar, remarcó la importancia de “aprovechar y señalar los costos del populismo”. ”La segunda transición es que se junten patrióticamente el que se va y el que viene”, dijo y añadió: “Es utópico. Me siento un boludo diciendo esto, pero sueño con eso. La historia de la Argentina muestra que te vas, pero algún día podés volver. Entonces, vení, sentate y hablá. Yo me quedo a cargo de esta papa caliente, pero vamos a explicarle a la gente que tengo que hacer A, B y C porque vos estás dejando esto”.

Frente a dicha respuesta, al economista le plantearon que la vicepresidenta Cristina Kirchner no se hace responsable de las condiciones en las que el Gobierno que integra dejará al país. Entonces, afirmó: “Para la sabiduría popular, no existe. Habrá que explicarle a la gente que, una vez más, lo que la castiga es la tasa de inflación, que es un fenómeno fiscal y monetario de un financiamiento imposible. Reducirla es incompatible con seguir emitiendo moneda en esta magnitud, supuestamente para ayudar al pobre”.

La negociación con el FMI

En otro tramo de la nota, al expresidente del Banco Nación le preguntaron si, en caso de ocupar la cartera de Economía y deber encarar una nueva negociación con el FMI, cuenta con los contactos para hacerlo, a lo que respondió: “He tenido contacto 20 años profesionalmente. Si en algún momento me toca representar al país dialogando formalmente, lo vas a hacer, pero ¿creés que nosotros estamos esperando que el FMI nos diga lo que hay que hacer? Seríamos muy boludos si tuviéramos que ir a preguntar a ver qué programa hay que hacer. Al FMI vos vas cuando no tenés programa, cuando lo tenés mangar y cuando contra esa manga te imponen algo. Acá yo tengo que bajar 20 kilos y largar el faso por mi salud, no porque me lo dice el Fondo”.

Respecto de cómo llevaría adelante una eventual negociación con el organismo de crédito internacional, dijo: “Tenés que ir como un país adulto, serio (...) Vos te sentás y tiene que haber una política exterior, una política económica ordenada, tenes que ir con un equipo (...) Un pago a un organismo internacional acá sale en tapa y en otros países es rutina del cuarto rango en el Palacio de Hacienda y no se entera nadie”.

LA NACION