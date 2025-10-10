Elecciones 2027: para un banco internacional, será crucial tener consenso político y redefinir el esquema cambiario

El apoyo de Estados Unidos a la Argentina se convirtió en algo histórico. Luego de que el Tesoro americano sorprendiera este jueves al inyectar divisas al mercado de cambios local y confirmara un swap por US$20.000 millones, el alivio en los mercados financieros fue inmediato.

Para el banco de inversión JP Morgan, se trata de un “catalizador positivo”, aunque agregó que lograr un consenso político más amplio y recalibrar el mercado de cambios será esencial para estabilizar la macroeconomía de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El análisis del banco de inversión subrayó que el apoyo de Washington, que incluye la compra de pesos y un swap de monedas, es una herramienta para proveer estabilidad en el corto plazo y para navegar el actual período electoral. Una prueba de ello, señaló el reporte, es que el propio Tesoro de Estados Unidos calificó al actual esquema de bandas cambiarias como “apropiado”, pero que se espera que “se mantenga hasta las elecciones de medio término”.

“De cara a la próxima reunión entre el presidente Trump y el presidente Milei el 14 de octubre, se espera que se anuncien detalles adicionales sobre el apoyo de EE.UU., en particular los detalles de la línea de swap. Lograr un consenso político más amplio y recalibrar el marco cambiario será crucial para aprovechar al máximo el respaldo de Estados Unidos y garantizar la estabilidad macroeconómica antes del ciclo electoral de 2027″, explicó el reporte, que se publicó este viernes.

Scott Bessent recibió a Luis Caputo en Washington @SecScottBessent

Desde el JP Morgan aclararon que hasta el momento no se especificó el monto de intervención que hubo en el mercado de cambios, pero remarcaron que estas medidas son “decisivas” y que cuentan con el respaldado internacional.

Lo que se buscó con el anuncio fue estabilizar a los mercados, luego de la volatilidad que se produjo tras la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires. El efecto inmediato fue una suba del 27% de las acciones, que el riesgo país retroceda hasta los 900 puntos básicos y que el dólar se aleje del techo de la banda de flotación.

“Se espera que pronto se proporcionen más detalles sobre los posibles usos del swap, como la recompra de deuda externa, ya que el Tesoro manifestó su compromiso de responder rápidamente a la evolución de las condiciones del mercado. La declaración enfatizó la importancia de la agenda de reformas de la Argentina y solicitó cooperación bipartidista, a la vez que destacó las conversaciones en curso para impulsar la inversión del sector privado mediante las herramientas de apoyo de Estados Unidos", graficó el reporte.

A modo de comparación, desde el banco de inversión señalaron que la relación precio-beneficio proyectada en el índice accionario S&P Merval para los próximos 12 meses se sitúa en 7,2 veces, comparable a los niveles observados durante los períodos prolongados del gobierno kirchnerista y menor al promedio de 10,3 veces registrado desde 2006.

“En nuestra opinión, esto representa un catalizador positivo y un perfil de riesgo-recompensa favorable con mayor potencial de ganancias a medida que se acercan las elecciones de octubre”, cerró.