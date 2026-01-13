Eliminan aranceles a la importación de celulares y se espera una baja inmediata de precios

El próximo 15 de enero se aplicará la segunda rebaja de aranceles a los celulares importados prevista en el Decreto 333/2025. En mayo pasado, esos derechos cayeron del 16% al 8% y, a partir de esta semana, se eliminarán por completo. De esta forma, los equipos dejarán de pagar ese impuesto y se abaratarían.

“La baja será de aproximadamente un 10% respecto de lo actual”, dijo Sergio Airoldi, CEO de Air Computers y vicepresidente de la Cámara de Mayoristas y Distribuidores de Informática de la Argentina (Cadmipya), en diálogo con LA NACION. Según explicó, el impacto en los precios podría comenzar a verse en febrero, dado que los celulares llegan al país por vía aérea.

Más allá de esta reducción, Airoldi advirtió que la Argentina seguirá siendo al menos un 40% más cara que Chile, Paraguay o Estados Unidos. “Toda baja de impuestos ayuda, pero con un 9,5% de impuestos internos y un 21% de IVA todavía se deja lugar a que entre el contrabando”, alertó. De acuerdo con datos de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), uno de cada tres teléfonos celulares que se vende en el país ingresó de manera ilegal.

En tanto, desde MacStation, distribuidor oficial de Apple en el país, señalaron que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y a toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.

Por su parte, Gabriel Salomon, director de la empresa de logística y comercio exterior Jidoka, estimó que, con la nueva rebaja de ocho puntos, la reducción de precios en los equipos importados podría ubicarse entre un 20% y un 25%. En el caso de los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería de entre un 10% y un 15%, como resultado del régimen de pequeños envíos desde la isla y de la eliminación de impuestos internos, medidas que rigen desde mediados del año pasado.

“Es evidente que la industria y la producción de celulares en Tierra del Fuego va a caer y puede ser preocupante, porque el importado entra a competir de manera directa con los equipos fabricados en la isla. Por eso el Gobierno les otorgó un régimen simplificado y la eliminación de impuestos internos también les permite bajar algo los precios”, señaló.

Sin embargo, fuentes del sector vinculadas con la producción local indicaron que la baja en los precios de los celulares fabricados en el país no responde a los cambios impositivos, sino a las promociones vigentes para captar una demanda que se contrajo con fuerza en el segundo semestre.

Por otro lado, desde el sector aclararon que la rebaja de los productos importados no alcanza para que el precio final sea inferior al de los mismos equipos fabricados en la Argentina. “¿Se achica la brecha? Sí. ¿Impacta en el contrabando? No. ¿Le sirve al consumidor? Más o menos: si paga al contado, busca el mejor precio en el exterior; si depende de la financiación, termina recurriendo al mercado local”, señalaron.

Desde esta óptica, sostienen que aún sigue siendo rentable producir en Tierra del Fuego, aunque advierten que el mediano plazo podría mostrar un escenario distinto si se introducen nuevos cambios impositivos que afecten la rentabilidad del régimen.

Mirgor suma una nueva operación de fabricación de teléfonos celulares con base en Tierra del Fuego Mirgor

Entre mayo y diciembre pasados, en la provincia se alcanzó un acuerdo de paz social mediante el cual las empresas que fabrican electrodomésticos y tecnología se comprometieron a no despedir personal. En paralelo, se conformó una mesa de competitividad y se avanzó en una serie de medidas orientadas a mejorar las condiciones del sector.

Según Afarte, se modificó el proceso productivo de la fabricación de celulares para alinearlo con los estándares internacionales y se habilitó el transporte de mercadería en bitrenes, con el objetivo de optimizar los costos logísticos.

“Apuntamos a llegar lo mejor parados posibles al 15 de enero y a recuperar volumen, porque esa es una forma de ganar competitividad”, concluyeron.