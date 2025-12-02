En el tobogán: los celulares ya bajaron 17% y se espera una nueva rebaja general en enero

Una mayor oferta de productos y una demanda que no repunta hizo que, en lo que va del año, los celulares bajaran un 17%. Y, hacia adelante, los precios podrían reducirse aún más, ya que en enero próximo los aranceles para los importados pasarán a ser cero (por el decreto 333/2025 en mayo pasado bajaron del 16 al 8% y desde el 15/1 se eliminarán totalmente).

El dato de la rebaja del 17% es de la fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, en base a dos relevamientos que realizaron en enero pasado y antes del evento de descuentos online Cyber Monday, que tuvo lugar entre el 3 y el 5 de noviembre.

“Son pocos productos (57), pero al comparar los datos de ambos relevamientos vemos que los precios de los celulares cayeron 17% en términos reales. El Indec no presenta datos desagregados de ese rubro, pero el IPC de CABA presenta datos de electrodomésticos. Según este índice, los precios se redujeron un 25% en términos reales entre enero y octubre”, explicó Nicolás Campoli, analista de la fundación.

En tanto, la consultora Nielsen IQ analizó el ticket promedio en la compra de celulares y detectó que este año tuvo una contracción del 8,4% en dólares respecto del período entre enero y octubre de 2024. En pesos argentinos la caída en términos reales es del 5,3% (se incrementó un 19,5% con una inflación de 24,8%). Más allá de esto, señalaron que en 2025 hubo una “premiunización” de productos que genera un ticket más alto frente al año anterior.

En cuanto a las razones de la reducción de precios, Campoli señaló que, a la baja de impuestos y aranceles, se sumaron la salida del cepo y las menores restricciones para importar, que hicieron crecer la oferta. Por otro lado, el salario registrado no mejora en términos reales desde enero, según los datos disponibles hasta el momento.

El salario registrado no mejora en términos reales desde enero LUIS ROBAYO - AFP

“Quizás esa combinación de más oferta y menos demanda haya hecho que bajaran los precios internos de los celulares, por más que haya subido el dólar y aumenten los precios internacionales”, opinó.

En tanto, fuentes del sector mencionaron que se están realizando fuertes promociones cada vez que es posible para captar la demanda, además de que algunos jugadores necesitan rotar stocks.

“Comparado con el dólar, los precios están más bajos que la evolución de la inflación, pero no estamos viendo una baja en la industria per se. Si hay alguna baja, está más relacionada al mercado gris o contrabando. Y no solo eso: pese al cambio que se va a dar a partir de enero por el tema impuestos, hay que ver cómo evoluciona la industria global, porque los precios de las memorias están aumentando mucho por el boom de la inteligencia artificial”, detalló una fuente en off.

La IA usa la misma memoria RAM que los teléfonos y, por el furor de esa industria, los precios están subiendo Shutterstock

Por otro lado, la empresa de logística y comercio exterior Jidoka vaticinó que en 2026 podrían duplicarse las importaciones de celulares respecto de este año y, en consecuencia, los precios se reducirían hasta un 40%.

“El inicio de este año ya anticipó un cambio de tendencia. Durante el primer bimestre, las importaciones totales desde China experimentaron un crecimiento interanual del 73,5%, alcanzando los US$3024 millones, según datos del Indec. Dentro de este boom, el rubro de productos electrónicos —y en particular el de teléfonos y computadoras— registró un espectacular aumento del 152%, totalizando US$135 millones en ese período. Este comportamiento del mercado sentó las bases para la posterior flexibilización arancelaria”, puntualizó Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka.

Según el ejecutivo, la estructura gradual que tiene la eliminación de aranceles permite a los actores del mercado adaptarse a las nuevas condiciones, al tiempo que genera una fuerte expectativa de cara al próximo año.

“La diferencia de precios de la tecnología en la Argentina con respecto a otros países ha sido un tema recurrente. Antes de la medida, un celular de alta gama podía costar en el país más del doble que en Brasil o Estados Unidos. Esta nueva política arancelaria busca no solo hacer más accesible la tecnología para el trabajo y la educación, sino también reducir el contrabando y fomentar un mercado más competitivo y transparente”, concluyó.