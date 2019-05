Cómo preparan a personas en situación de calle para entrar al mundo laboral

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019

Es sábado por la mañana. Falta poco para las 9 y ya hace un rato largo que están abiertas las puertas del edificio vecino a la Basílica del Sagrado Corazón, en el barrio porteño de Barracas. Hay una fila de personas para entrar a esas instalaciones, que son parte del colegio parroquial. Hombres de diferentes edades, algunos llevando una bolsa grande, esperan a pasar por un escritorio, donde alguien toma nota de quiénes son. En esas bolsas negras va todo lo que estos hombres tienen, o casi todo. En algunos casos, las pertenencias también incluyen un colchón. Son personas que pasaron la noche en la calle o, con mayor suerte si alguno así lo quiso y lo logró, en algún parador de la ciudad.

Aquí, quienes llegan podrán usar las duchas instaladas para personas en situación de calle, desayunar, participar de talleres o compartir tiempo y charlas con otros y almorzar. Y algunos van a participar de uno de los encuentros preparatorios para buscar trabajo. Para eso, ponen su esfuerzo junto con los de voluntarios de la Fundación Multipolar, que desarrolla el proyecto con Duchas del Sagrado, la iniciativa que les da a personas en situación de calle la posibilidad de esa práctica tan cotidiana y natural cuando se tiene un techo y acceso al agua.

Son las 10 de la mañana y comienza el encuentro de este sábado. Esta vez toca el taller sobre la preparación del currículum. "Hacemos cuatro encuentros [a los que se puede asistir en orden indistinto], porque necesitamos ver que las personas que manifiestan querer trabajar van a poder sostener eso; es un buen indicio que sostengan venir a los cuatro encuentros", explica a LA NACION Malena Famá, creadora y presidenta de Multipolar.

La dinámica de esta acción determina cuatro temáticas. "En el primer encuentro reconectamos con las ideas de trabajo -explica Malena-: hablamos de qué es trabajo para cada persona; suele pasar que alguien diga que nunca trabajó y que hizo 'solamente' tareas de limpieza o de bachero. No lo ven como trabajo porque tienen otra idea: la de ir a una oficina, tener un uniforme".

El que tiene como eje temático armar el currículum es el segundo de los encuentros programados. Este sábado hay quienes se mantienen callados y hay quienes preguntan, con inquietudes bien precisas y concretas. Algunas preguntas revelan que hay asistentes que tuvieron empleos en otra época y ahora están preocupados por ver cómo readecuar sus conocimientos. Pero antes de que Rosaura, una de las voluntarias, empiece con el tema del taller, se invita a que, los que quieran, compartan qué tal estuvo la semana: satisfacción por las ventas callejeras, enojo por una situación conflictiva, relato de unos días de enfermedad que requirieron ir a una guardia... todo eso se comparte.

Después, lápiz y papel en mano, cada uno ensayará la redacción de su currículum o de la "hoja de vida laboral", como lo define uno de los participantes.

"En el tercer encuentro hablamos de las fortalezas y debilidades de cada persona", cuenta Malena. Tarea que cuesta muchísimo, advierte, cuando se trata de quienes tienen la autoestima destrozada.

La cuarta y última reunión es de preparación para ir a una entrevista laboral. Para dar este paso, luego de la asistencia a los encuentros del taller, entra en juego otra tarea que hacen voluntarios "virtuales" de Multipolar. Son personas que "apadrinan" a quienes quieren buscar trabajo: terminan de preparar sus currículum y los postulan cuando encuentran búsquedas en Internet o ven cartelitos en vidrieras. Y ponen sus datos de contacto, número de celular o dirección de mail, para poder hacer de nexo.

Cuando surge la posibilidad de una entrevista, llega otra parte de la tarea para quienes están en la fundación: para ese día se le busca un lugar para ducharse, ropa apropiada, se le da una tarjeta SUBE con el saldo para ir al lugar y, si es necesario, se lo acompaña hasta la puerta para ayudarlo a animarse.

La posibilidad de encontrar trabajo, claro, no está hoy al margen del problema y la traba que significa la recesión económica. De todos modos, en el último trimestre de 2018, cuenta Malena, 31 personas encontraron una ocupación después de participar del taller. Una parte de la estrategia es intentar vínculos con empresas que ayuden a la inserción.

Darles ánimo, valorarlas y hacer que valoren es una tarea constante en relación con las personas que se acercan a la fundación. Pero no todo vale y las palabras deben ser cuidadas. Así lo explica Malena: "Buscamos no ponernos en el lugar de quien te dice qué es lo que tenés que hacer. Y sabemos que no tenemos que ser irresponsables con las expectativas; no les decimos que sean el emprendedor exitoso ni que piensen que todo lo que sueñen lo pueden hacer. Porque si yo les digo algo así, al primer intento que no logran lo que querían, si vienen de una situación de consumo, recaen, y si vienen de una situación de depresión, recaen. Y además, si yo digo eso tal vez le arruino el trabajo a una psicóloga que trabaja con esa persona en un centro de día y que le está hablando de dar pasos cortos. Tratamos de entender de qué lugar vienen y preguntar quién es la trabajadora social o la psicóloga, para poder comunicarnos y saber qué opinan respecto de si alguien puede trabajar; si está preparado".

Parte del "estar preparado" tiene mucho que ver con otras actividades que se hacen en Barracas y por las que no necesariamente tiene que pasar quien viene al taller laboral. Hay, por caso, una huerta en el patio, un taller de carpintería y también uno de arte, en el que, concentrados, hombres y mujeres pintan esta mañana sobre papel o sobre pequeñas piezas de madera.

Adriana es religiosa y profesora de arte y está al frente de la actividad: "Hay quienes empiezan un trabajo una semana y lo continúan a la siguiente; eso es un grandísimo logro", relata. Y agrega que, si bien se valora la disciplina, se apunta también al propio encuentro personal con uno mismo y con los demás. Y muestra con alegría los colores de algunos trabajos: verdes, rojos. colores que son expresión de vida. "Cuando estoy frente a una persona muy quebrada, creo realmente que puede salir; la vida puede condicionar, pero no limita tanto como para que no puedas cambiar", sostiene.

Para sostenerse, Multipolar tiene actividades con empresas u organizaciones que son pagas. Se hicieron tareas de consultoría para instituciones como el Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), capacitación para manteros de la ciudad y ayuda para la reconversión productiva de cooperativistas de la Villa 31. Pero las tareas de Barracas requieren de donaciones. Para el taller de carpintería, por ejemplo, se necesitan elementos de protección, como gafas y delantales. "Y no solo por la protección en sí, sino también porque a las personas que vienen, el sentir que tienen un uniforme de trabajo los ordena mucho; hay cuestiones simbólicas que ayudan mucho", explica Malena.

Más allá de lo material, la donación de tiempo y conocimiento es fundamental. Un efecto que surge de toda la tarea tiene que ver con los voluntarios: "Una persona que tuvo oportunidades puede hacer una tarea que le permite darse cuenta de que esa persona que lo mira desde un colchón y que está en la calle, es un ser humano, y que es muy difícil ayudarlo a salir de su situación. Al ser hoy tantas las personas en la calle parecen ser, para muchos, parte del paisaje".

La interacción entre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas y también la vinculación con gobiernos y con las propias personas que están en una situación de la que quieren salir ("hay que evolucionar de la solidaridad a la reciprocidad", según consideró Malena en una charla TED en Rosario) es parte central de la tarea.

Se acerca el mediodía. Sentado en uno de los extremos de la mesa del taller de arte, un hombre escribe algo en una hoja de carpeta. Se levanta y se acerca para darle el manuscrito a esta cronista. La vista va inmediatamente a la frase final: "Dar para que otro tenga, dejar para que otro encuentre, luchar para que otro viva. Eso es el amor".