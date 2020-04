Servicio doméstico. Cómo será el regreso al trabajo tras la cuarentena

Desde marzo rige un nuevo cuadro salarial para el sector Crédito: Unsplash

7 de abril de 2020

En las últimas jornadas de vigencia del decreto que dispuso una la prórroga del período de aislamiento social obligatorio, desde el Gobierno se analiza cómo lograr que, en forma progresiva, algunos sectores económicos y algunas actividades laborales salgan de su estado de paralización , que en muchos casos es absoluta.

¿Qué podría pasar puntualmente con las tareas de servicio doméstico? Según pudo conocer LA NACION, si bien no hay todavía una definición sobre el tema, desde el Ministerio de Trabajo se hicieron consultas informales a personas vinculadas con la actividad. Y allí se conversó sobre la posibilidad de que a partir del lunes 13 de este mes, es decir, una vez que haya vencido el plazo de la cuarentena decretada, se vuelvan a prestar servicios correspondientes a las categorías que no fueron incluidas entre los servicios esenciales, pero con limitaciones y no de manera generalizada.

La idea, según los aportes recibidos por funcionarios de parte de asesores del sector, sería que en una primera etapa vuelvan a trabajar las personas que se desempeñan bajo la modalidad "sin retiro" y las que cumplen tareas en jornadas diarias completas o que impliquen varias horas, siempre dentro de un mismo lugar de trabajo. El objetivo sería reactivar pero, a la vez, evitar que haya una gran cantidad de traslados en transporte público. Por eso, si esa visión termina siendo la que se concrete en medidas de política pública, no habrá permisos para trabajar por horas, sino por jornadas de determinada cantidad de tiempo diario.

En el caso de quienes trabajan sin retiro, en muchos casos durante la cuarentena esas personas volvieron a sus casas. En todos los casos (ya sea trabajo sin retiro, por jornadas o por hora), los empleadores siguen obligados a pagar las remuneraciones habituales y a hacer las contribuciones mensuales para la seguridad social. Desde marzo, además, rige un nuevo cuadro salarial para el sector, porque se dispuso (no por negociación de partes, sino por decisión de la cartera laboral y a falta de acuerdo), una suba de 5% respecto de los sueldos del mes de febrero. Y otro 5% deberá aplicarse desde mayo.

Durante este período de aislamiento obligatorio, solo una de las cinco categorías de trabajo en casas particulares quedó habilitada para ir a cumplir tareas. Se trata de la que incluye a quienes cuidan a otras personas, ya sea a niños, a ancianos, a enfermos o a personas con discapacidad.

En cambio, no hay excepción para cumplir con el aislamiento en los casos en que el trabajo doméstico esté comprendido en las categorías 1 (supervisores de las tareas en el hogar); 2 (personal para tareas específicas, como cocineros y jardineros); 3 (caseros), y 5 (tareas generales). A partir de la semana próxima, algo que podría ocurrir es que vuelvan a la actividad de manera más generalizada quienes están en las categorías 1 y 3, porque se entiende que cumplen tareas en jornadas extendidas y que, por tanto, no requieren de muchos traslados.

Una cuestión que se tuvo en cuenta en las conversaciones sobre el tema es que, más allá de la vuelta progresiva al trabajo que incluiría a muchos sectores de la economía, en las próximas semanas no volverían las clases escolares presenciales. Y, entonces, podría haber trabajadoras del sector doméstico imposibilitadas de hacer tareas por tener que cuidar a sus hijos y, a la vez, empleadores de casas de familia que hasta ahora no requirieron de ese personal (pese a estar exceptuado del aislamiento obligatorio), y que desde los próximos días sí podrán necesitar de esos servicios, por tener que salir ellos a trabajar. Es una de las cuestiones que se analiza para ver cómo disponer el regreso de la actividad.

Mientras tanto, la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) publicó esta semana en su página web un comunicado instando a no aceptar presiones para ir a trabajar en caso de no corresponder. "Aunque tu empleadora te dé 100 razones, no vayas a trabajar; no aceptes ningún pretexto", se señala. Y se recuerda que quienes estén en la categoría exceptuada (cuidado de personas), pueden trabajar siempre que se encuentren sanas y no tengan 60 años o más de edad.

Según fuentes del sindicato, hay un promedio de más de 100 consultas diarios a la línea de asesoramiento legal (+54911-5578-0279) que, en su mayoría, tienen que ver con aspectos de las relaciones laborales y, en menor medida, con las modalidades de cobro y con el acceso al ingreso familiar de emergencia. Este subsidio estatal de $10.000 está efectivamente previsto para el personal de casas particulares, sin importar si se trata de personas registradas o no, y no reemplaza al sueldo.