Qué pasará con el dólar hasta fin de año, según los especialistas

Diciembre es un mes atípico para el dólar. Ante la llegada de los gastos de fin de año, la demanda de pesos aumenta y resta presión al tipo de cambio durante la primera quincena del mes. A este fenómeno histórico, este año se le suma una ola de colocaciones de deuda en el exterior por parte de provincias y compañías, además del arranque de las liquidaciones de una cosecha récord de trigo, lo que aporta oferta de divisas. Por todo este combo de noticias, los analistas auguran un fin de año sin turbulencias cambiarias.

El martes las cotizaciones tendieron a moverse ligeramente al alza, luego de que las tasas de interés mostraran una fuerte corrección a la baja. Pasadas las elecciones legislativas, el Banco Central busca que los rendimientos en pesos se normalicen y se trasladen a las tasas activas del mercado, como los créditos. Así y todo, el dólar oficial minorista respondió con una suba de $5 y se estabilizó a $1480.

“No se esperan tensiones cambiarias en diciembre, principalmente porque se despejaron las dudas propias del proceso electoral y porque, efectivamente, en diciembre-enero aumenta la demanda de dinero. Adicionalmente, la tasa de interés, que ha venido bajando, sigue siendo atractiva en términos reales y refleja que la demanda de dinero se está recuperando, más allá de la estacionalidad“, consideró Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas.

Diciembre podría dividirse en dos. En la primera quincena del mes, históricamente las cotizaciones tienden a la baja porque los argentinos demandan muchos pesos. Las empresas necesitan pagar aguinaldos, también impuestos. Las familias tienen pendiente las compras de fin de año. Sin embargo, en la segunda quincena la tendencia cambia.

En diciembre hay una mayor demanda por los pesos Freepik - Freepik

“Con el pago de aguinaldo y el sueldo, puede haber más demanda del tipo de cambio por vacaciones. Pero creo que parte de esa demanda se anticipó entre septiembre y octubre, con la mirada de que después de las elecciones podría haber un cambio en la política cambiaria. Pareciera que, despejada la incertidumbre electoral y con tasas que vuelven a valores más lógicos para una economía con una inflación del 25% anual, el dólar está buscando un nuevo equilibrio", analizó el analista financiero Christian Buteler.

A ese fenómeno que sucede en la Argentina históricamente, este año se suma una ola de emisiones de deuda internacional por parte de las empresas y las provincias. Aunque el mercado extranjero estaba prácticamente paralizado desde julio de este año, la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre provocó un cambio de clima inversor.

Las primeras empresas en emitir deuda fueron aquellas relacionadas con el sector energético: Tecpetrol, YPF, Pampa Energía, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur, Pluspetrol. También se sumó la Ciudad de Buenos Aires, mientras que este jueves licitará la provincia de Santa Fe. Los gobernadores de Neuquén, Chubut y Entre Ríos expresaron también la intención de hacerlo. Ya se emitieron más de US$3200 millones desde finales de octubre, una cuarta parte de los más de US$13.800 millones emitidos en todo el año.

“Con este ritmo, y con más colocaciones a la vista, las emisiones corporativas marcan un nuevo récord anual: ya superaron con holgura el máximo previo de 2024 (US$10.000 millones) y triplicaron el pico anterior de 2017, durante la era Macri (US$5.700 millones). Este aluvión de divisas incrementa la oferta de dólares en el corto plazo y aporta a la calma cambiaria reciente, en la que el tipo de cambio volvió a alejarse del techo de la banda", dimensionaron desde la consultora económica MAP. Actualmente, el tipo de cambio mayorista cotiza a $1454,70, mientras que el techo es de $1512,48.

La cosecha de trigo fue mejor de la esperada según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Shutterstock

Para Ignacio Morales, chief investments officer de Wise Capital, además de la estacional demanda de pesos y el mejor clima financiero, otro factor que contribuirá a que el tipo tienda a la baja es el ingreso de divisas de la cosecha de trigo. Este año la producción fue mejor que la esperada, promete ser récord y provocó que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires incrementara sus estimaciones a 25,5 millones de toneladas de cereal para el ciclo 2025/2026. Con ese volumen, se liquidarían unos US$3572 millones.

“De esta manera, la calma cambiaria provista por el abultado flujo financiero, la expectativa de una cosecha fina récord (trigo) y la mayor certidumbre política aceleran el desarme de cobertura preelectoral”, coincidieron los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Ya con la vista puesta en 2026, las perspectivas para el tipo de cambio son otras. Para Buteler, el año entrante la dinámica del mercado de cambios dependerá de dos factores: la demanda de las empresas, que todavía está reprimida por el cepo, aunque el Gobierno prometió levantar las restricciones en los próximos meses; y la demanda propia del Gobierno, para que el Banco Central logre acumular reservas, una de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El equilibrio va a modificarse seguramente algo más arriba de lo que tenemos hoy, pero eso nos queda para 2026″, cerró.