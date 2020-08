Chequeado: qué dijo Moroni sobre la caída del empleo en otros países

Equipo de chequeado.com Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de agosto de 2020 • 00:00

"En Estados Unidos, el empleo se contrajo 14%; en Australia, casi 5%; nosotros estamos en 2,6% o 2,7%, una caída muy baja"

Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

ENGAÑOSO

Los datos brindados por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación coinciden con los números oficiales de cada país. Según un informe elaborado por la cartera laboral, el número de asalariados registrados -es decir, todos aquellos que están en relación de dependencia y realizan aportes jubilatorios- cayó 2,5% en la Argentina en el período comprendido entre febrero, último mes antes de la llegada del coronavirus al país, y mayo, último mes con datos disponibles. Pero esta comparación no analiza la variación del empleo total, sino solamente la de los asalariados registrados, algo que no aclaró el ministro Claudio Moroni. Todavía no hay datos oficiales de cómo impactó la pandemia y el aislamiento social obligatorio en el empleo informal. Y hay que tener en cuenta que en nuestro país el peso de la economía no registrada es muy importante, por lo que no sería representativo analizar solo lo ocurrido con los asalariados registrados en los Estados Unidos o en la Argentina. Además, los especialistas en la materia también destacan los distintos sistemas, más proteccionistas o más flexibles, que tienen estos países mencionados. Por ejemplo, el sistema estadounidense es más flexible que el argentino y, si bien el empleo sufre caídas bruscas, luego se recupera generalmente en forma más rápida.