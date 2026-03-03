La empresa que levantó US$70 millones y apuesta por competirle a los bancos

La plataforma global de servicios financieros DolarApp, que cuenta con inversores argentinos, acaba de levantar US$70 millones en una ronda de inversión. De esta forma, gracias al capital, cambia de nombre: se transforma en ARQ y expande su negocio: buscará ser una herramienta que permita gestionar las finanzas diarias, no solo los movimientos de dinero internacionales.

La compañía -que nació en México en 2022, llegó al poco tiempo a la Argentina, Colombia y, recientemente, a Brasil- ofrece la posibilidad de abrir cuentas digitales en dólares o euros directamente desde el celular y se caracteriza por brindar una solución unificada: permite administrar monedas y activos virtuales desde una sola app, e invertir de forma global o gastar en cualquier parte del mundo. Con el tiempo, ganó popularidad en la Argentina como una de las herramientas utilizadas para recibir cobros del exterior. Luego de casi cuatro años de trabajo, la compañía acaba de superar los US$10.000 millones en volumen anualizado de transacciones.

Hoy, gracias a la inversión proveniente de Sequoia Capital (firma estadounidense de capital de riesgo con más de 50 años), Founders Fund (empresa de capital de riesgo con base en San Francisco, que entre sus fundadores cuenta con Peter Thiel) y Kaszek, el fondo de capital de riesgo de los argentinos Hernán Kazah (cofundador de Mercado Libre) y Nicolás Szekasy (exCFO de MercadoLibre y cofundador de Kaszek Ventures), ARQ se concentra en ampliar su propuesta de valor. Buscan transformarse en una plataforma que gestione las finanzas cotidianas.

ARQ ofrece la posibilidad de abrir cuentas digitales en dólares o euros directamente desde el celular Stock-Asso - Shutterstock

“Ayudamos a nuestros usuarios a gastar internacionalmente y a recibir pagos del exterior con la simplicidad de una cuenta local”, explicó Fernando Terrés, cofundador y CEO de ARQ, y agregó: “Pero estamos construyendo mucho más que finanzas transfronterizas. Con ARQ nos expandimos hacia las finanzas cotidianas, incluyendo inversión y nuestra tarjeta de crédito Prestige”.

En otras palabras, así como Mercado Pago se convirtió en una de las principales herramientas financieras diarias para millones de personas no bancarizadas en la Argentina y en Latinoamérica, ARQ apunta a resolver un problema similar, pero para otro público: los profesionales de altos ingresos y usuarios con movilidad global que “seguían dependiendo en gran medida de la banca tradicional”, explican desde la empresa. El panorama cambió con la adopción de stablecoins como infraestructura para las finanzas internacionales, un nicho en el que DolarApp se posicionó en su momento y fue ganando en popularidad.

La compañía, creada por Terrés, Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO) superó los dos millones de clientes a nivel global y avanza en su expansión. Actualmente, cuenta con más de 100 empleados distribuidos entre Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Cracovia, Ciudad de México, Bogotá y Londres.

En un momento en que la tensión entre bancos y billeteras digitales está más encendida que nunca -ya que la reforma laboral reavivó algunas discusiones y terminaron por excluir del proyecto la iniciativa que habilitaba el cobro de sueldos en billeteras digitales- ARQ empuja para posicionarse como referente.

Desde la compañía explican que el levantamiento de capital fue una consecuencia natural de construir productos centrados en las necesidades de los consumidores afluentes de la Argentina y del resto Latinoamérica, algo que les permitió crecer rápidamente. Señalan que, desde el inicio, buscaron inversores que compartieran su visión: construir una plataforma global de servicios financieros para millones de personas en América. En ese sentido, detallan que eligieron a socios como Sequoia, por su experiencia acompañando compañías como Apple, Airbnb y Stripe; Founders Fund, que fue inversor en empresas como SpaceX y Facebook; y Kaszek, que cuenta con una trayectoria regional, que incluye inversores como Nubank y un recorrido que contempla haber sido parte del equipo fundador de Mercado Libre.