Abejas "hiperinteligentes" y megamaquetas, el nuevo sello made in Argentina

10 de julio de 2019

Ciencia, creatividad y un poco de actitud. Esa parece ser la receta de los emprendedores que participaron de la quinta edición de "Innovación", que se realizó en el auditorio del hotel Four Seasons el pasado 19 de junio.

En un panel moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de la nacion, Javier Anaya, creador del canal de YouTube Leoncito Alado; Carolina Blüguermann, chief science officer de Granja Celular; Ricardo Martínez, CEO de United Scale Arts, y Matías Viel, CEO de Beeflow, contaron sus historias en primera persona.

El primero fue Javier Anaya, hoy director de Sense of Wonder, empresa de entretenimiento con base tecnológica y creador del canal de YouTube Leoncito Alado, que alcanzó 650 millones de vistas y 1,9 millones de suscriptores. En 2017 fue distribuido por Netflix. "Como muchos, cuando somos chicos dibujamos, nacemos con eso, pero después crecemos y nos olvidamos. La conexión con el dibujo es importantísima. Nacemos siendo grandes artistas, pero después nos olvidamos", definió Anaya, quien también participó en el equipo de animación de la película Metegol, de Juan José Campanella.

El personaje Leoncito Alado nació para calmar a los niños de cero a cuatro años. "Hace siete años estaba en Brasil, en Recife, y vi cómo las madres calmaban a sus hijos con el celular", contó. En ese momento Anaya entendió que había un posible negocio. "Hice quince canciones para chicos y tenía un ?tester' que era mi sobrina", relató.

Lejos de improvisar, Anaya explicó que el proyecto lo llevó a analizar a su público objetivo y plantear parámetros desde lo audiovisual: "De cero a dos años, los chicos tienden a lo redondo, a lo brillante, a la mirada expresiva, a los brazos abiertos. Hay mucho del manejo audiovisual para entretener a los niños", detalló.

Además, Anaya dijo que todos los argentinos son emprendedores. "Estamos acostumbrados a vivir en un país con subidas y bajadas, y eso nos hace emprender en la vida y todo lo que hacemos", definió.

Ricardo Martínez es CEO de United Scale Arts, una empresa que desde hace 30 años fabrica y exporta maquetas desde la Argentina. Martínez trabajaba en la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), en donde se desempeñó en el área de estudios y proyectos, hasta que se animó y decidió dedicarse a la confección de maquetas.

Actualmente, Martínez trabaja con su mujer y sus hijos. Su proyecto más importante es una representación de América Latina, una maqueta con más de 100 metros cuadrados que se expone en la exposición Gulliver's Gate, en Times Square, Nueva York. "A la innovación la vemos como la mezcla de cosas que pasan en el mundo, pero que te plantea una idea que te lleva a una nueva posibilidad. En nuestra empresa lo humano es nuestro capital más grande, la gente que trabaja", definió, y aclaró que se trata de un trabajo manual, por lo que lo más valioso está en lo que aprende cada artesano.

Martínez contó que llegaron a Times Square gracias a que uno de sus hijos entró en contacto con la feria internacional. "En este país no sobreviven mucho las empresas chicas, nosotros siempre miramos lo que pasa en el mundo", contó, y destacó que los representantes de la feria viajaron a la Argentina para conocerlos y luego ellos mismos fueron a Nueva York a cerrar el contrato, en el que les redoblaron el tamaño de la maqueta, proceso que significó 10 meses de trabajo.

Blüguermann es licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctora en Química Biológica de la misma casa de estudios. Actualmente, se desempeña como chief science officer de Granja Celular, es decir, está a cargo de toda el área científica del emprendimiento que produce carne a partir de células madre.

"A muchos científicos nos pasa que estamos con desarrollos buenos y es difícil llevarlo a los negocios. Cuesta la etapa de encontrar el nicho, porque no hay tantos lugares, hay escepticismo, que tiene que ver con cómo uno está formado", relató, y destacó el trabajo realizado por Grid Exponential, un company builder que crea empresas de base científica a partir de la vinculación entre emprendedores y científicos. En este sentido, habló de la importancia de incentivar la investigación básica. "Sirve para generar que alguien venga del mundo de los negocios y los dos ámbitos se puedan beneficiar mutuamente", definió.

Blüguermann explicó que en 2013 se presentó la primera hamburguesa 100% de laboratorio. "Junto con el desarrollo de proteínas alternativas, el proceso fue tomando fuerza y hoy ya hay una parte del sector productor que entiende que esto va a suceder en un futuro no tan lejano", destacó, y agregó: "La Argentina tiene que participar de esta tecnología. El sistema de producción tal cual lo conocemos no es gratuito: implica encontrar soluciones a problemáticas que no están resueltas y que no se van a resolver".

Beeflow también nació de la unión que generó Grid Exponential entre Matías Viel, su actual CEO, y dos investigadores del Conicet: Pedro Negri y Agustín Saez, expertos en la biología de abejas. "Beeflow encontró un nicho en lo que se llama polinización, un proceso fundamental para el agro. Un árbol de tres metros de alto en septiembre empieza a tener flores y necesita polinizarse. Esto significa que se pasa el polen de la parte masculina a una femenina para que una flor nazca más grande", detalló Viel, y explicó: "Hoy alimentamos a las abejas con células orgánicas hechas en la Argentina. Esto mejora ineficiencias de la polinización porque entrenamos a las abejas para que vayan a flores específicas".

La empresa cerró una ronda de inversión de US$3 millones con uno de los fondos de inversión en agro más importantes del mundo. "Este fondo ya había apostado en el año 2000 por una empresa argentina, Adecoagro. Y ahora vuelve a apostar en una empresa como la nuestra", contó Viel. El equipo está conformado por siete personas, pero la firma espera crecer a 20 hacia finales de 2020. "Creo que todos nosotros tenemos en común el pensar en grande. Queremos generar impacto desde nuestro lugar y eso nos une", concluyó el emprendedor.

