Cuáles son las empresas que ganan con la guerra en Medio Oriente

Mientras crece el temor de que el conflicto bélico se extienda en el tiempo e impacte en la inflación internacional, la guerra en Medio Oriente sacudió el tablero global y tiñó de rojo los mercados financieros. Pero incluso en plena incertidumbre, volatilidad y números en negativo, hubo un grupo de empresas que fue a contramano de esta tendencia y se vio beneficiado: las energéticas.

Fue llamativo el efecto que provocaron en la Argentina. Mientras que las principales Bolsas del mundo se hundían este lunes, el índice S&P Merval logró desprenderse de la tendencia y cerró con una suba marginal del 0,3%, empujada por los incrementos que tuvieron las compañías energéticas. Este fenómeno se dio en un contexto en el que el petróleo llegó a superar los US$100 por barril -si bien después recortó fuertemente-, valores que no se veían desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Para los exportadores netos de petróleo, como la Argentina o Estados Unidos, los beneficios son claros. Por cada US$10 de suba del barril, los ingresos por exportaciones argentinas son de aproximadamente US$1000 millones y US$1100 millones. Ahora bien, ya estamos viendo subas de combustibles de entre el 3% y 6%, lo que puede impactar en la tasa de inflación en caso de que el conflicto se prolongue”, explicó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

En el mismo sentido apuntó Damián Palais, asesor financiero de Cocos Gold, quien resaltó que el beneficio se percibe principalmente en aquellas compañías que extraen petróleo y venden el barril. Más allá de la suba que tuvo el crudo en los últimos 10 días, la tendencia al alza ya venía desde que arrancó el año. En el caso del Brent, el barril cotizaba a US$60 en enero, alcanzó los US$70 al comienzo del conflicto y llegó a tocar los US$117 durante esta madrugada. Al final del día, recortó a alrededor de US$88.

El precio del combustible subió en todo el mundo, consecuencia del aumento del barril Andreas Arnold - DPA

Ante tal escenario, a nivel local la acción de YPF subió 6,4% en la Bolsa porteña desde que arrancó el conflicto bélico. El cedear de Vista Energy tuvo un recorrido alcista del 6,59% solo en los primeros diez días de marzo. En Brasil, Petrobras trepó un 9,91% en el mismo período. Menos evidente fue en Estados Unidos, donde Chevron avanzó 2,24% y Exxon Mobile cayó 0,59%.

“El mercado está operando con una sensibilidad extrema a las noticias. Cualquier señal de tregua, una mesa de negociación mediada por potencias neutrales o incluso un indicio de desescalada en el Estrecho de Ormuz, provocaría una descompresión inmediata de las cotizaciones. En un escenario de paz o normalización logística, la ‘prima de guerra’ se evaporaría rápidamente, dejando a los activos energéticos vulnerables a una toma de ganancias masiva", advirtió Damián Vlassich, team leader de Estrategias de Inversión en IOL Inversiones.

Para Palais, en este contexto los inversores tienen que tener en cuenta cómo puede actuar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante una reacción brusca de los mercados. Con una fuerte volatilidad en los activos americanos y la suba del petróleo, se pondría en riesgo que haya un encarecimiento en toda la cadena productiva y que la inflación tienda al alza.

Ese efecto “bola de nieve” podría llevar al mandatario a frenar la escalada “más temprano que tarde” para evitar un mal mayor en la economía. Fue lo que ocurrió el año pasado, cuando arrancó una guerra arancelaria a la que tuvo que pausar por la repercusión en los mercados.

“Lo que es bueno para la balanza energética, puede no serlo para la economía real. Dada la fuerte volatilidad, hoy hay un ‘vuelo a la calidad’, fondos que salen de países de riesgo y se posicionan en efectivo. Eso lo vemos en el índice dólar (DXY), que viene subiendo fuerte. Por eso hay una caída de bonos y alza del riesgo país, no solo en la Argentina. Los inversores en la economía real también hacen un ‘wait and see’ (esperar y ver, en español), hasta que haya mejores momentos. Si el conflicto se prolonga, lo que un país pueda ganar en términos económicos más que se compensa por las pérdidas globales geopolíticas", cerró Camusso.