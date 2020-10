Emprender digital. La tecnología como herramienta para desarrollar un negocio

Paula Cardenau (Arbusta), José Del Rio (LA NACION) y Verónica Silva (Apprendo) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Una aplicación que busca cambiar la forma de aprender, una cordobesa que desarrolla soluciones de Internet de las Cosas en Silicon Valley, una compañía que incorpora en su plantilla a personas provenientes de entornos complejos y una plataforma que tiene el objetivo de ayudar a las marcas a volverse más competitivas a través de la información en el e-commerce. Si bien los emprendimiento son completamente diferentes, todos ellos tuvieron la misma herramienta para lograrlo: la tecnología.

Sobre este eje giró el panel "El ecosistema digital como impulsor del emprendedurismo" que moderó José Del Río, secretario general de Redacción de LA NACIÓN, durante el encuentro "El desarrollo digital de largo plazo", el cual fue transmitido en vivo en la web, el canal LN+ y las redes sociales del medio.

Durante la mañana, cuatro emprendedoras contaron sus experiencias, los objetivos detrás de sus proyectos y las trabas a las que se enfrentan los argentinos a la hora de iniciar un negocio digital.

Arbusta: de los entornos vulnerables al primer empleo

Arbusta brinda servicios digitales y acompaña a las compañías en su proceso de transformación digital. Con clientes en todo Latinoamérica y Estados Unidos, su creadora ambiciona con transformar su emprendimiento en una empresa global. Sin embargo, para Paula Cardenau, directora y cofundadora de Arbusta, su sello distintivo es que el equipo de trabajo está conformado por 300 centennialsde la Argentina, Uruguay y Colombia que no habían tenido experiencia laboral previa, ni experiencia en la industria tecnológica, y que se criaron en contextos socioeconómicos frágiles.

"Nuestro foco está puesto en desarrollar el talento en donde hoy el mercado no mira. Nos hicimos muy buenos en develar ese talento, identificarlo y desarrollarlo. Una de las creencias más arraigadas que tenemos de la pobreza como sociedad es que un pobre consume y es violento. Eso hace que la barrera invisible al momento de contratar una persona sea altísima. Decidimos hacernos cargo de eso y armar una empresa que genere ese primer empleo", remarcó Cardenau.

Para la empresaria, las habilidades interpersonales son la clave a la hora de contratar a un nuevo empleado, ya que las habilidades técnicas "tienen una vida media cada vez más corta". Ni el título que posee el aspirante ni en qué barrio creció son factores determinantes. "Eso está quedando obsoleto", aseguró.

"Realmente para mí, si bien el talento está en todos lados, las oportunidades no. Una oportunidad real es un empleo formal. Y en la industria tecnológica, que está en plena expansión, cambian la posibilidades futuras de una persona de una manera muy impresionante. El sueño es que todos nos animemos", subrayó.

Apprendo, en busca de la revolución educativa

La aplicación Apprendo salió formalmente al mercado el 13 de marzo. "Viernes 13 de mala suerte", acotó Verónica Silva, la joven que creó una app para conectar a profesores particulares con alumnos de toda la Argentina, con el objetivo de impulsar y facilitar el acceso a la educación extracurricular y promover las oportunidades laborales. Una semana después del lanzamiento de la plataforma, el Gobierno decretó el aislamiento obligatorio y "lo cambió todo".

"Un desafío bastante interesante es que había muchos profesores acostumbrados a dar clases presenciales. Entonces, identificamos ese problema y buscamos la manera de ayudarlos en este camino de transformación digital, para que puedan aprender a usar estas herramientas para su trabajo del día a día", explicó Silva.

Si bien para la creadora de Apprendo el ámbito privado ya comenzó a darse cuenta de la importancia de la tecnología y cómo los negocios pueden expandirse, sean tecnológicos o no, todavía falta que el ámbito público "se de cuenta de esta relevancia", tanto para facilitarle el camino a los emprendedores como para enseñar educación tecnológica, y que los jóvenes "estén capacitados de hacer frente a la cuarta revolución tecnológica, que ya llegó".

"En la Argentina tenemos el talento. Pero las reglas del juego no están establecidas. ¿Cómo podemos planear lo que queremos hacer de acá a diez, cinco años, si no sabés cuáles van a ser las cargas impositivas o qué estructura societaria van a estar disponibles? Son cosas muy básicas, pero que tenemos que tener en claro para poder mantener el talento y continuar creando innovaciones tecnológicas que nos permitan crecer como sociedad", consideró.

Webee y las trabas burocráticas

En 2013, Cecilia Flores y su marido fundaron WeBee, en Córdoba, una compañía que busca acelerar la adopción de Internet de las Cosas y poder simplificar la fragmentación que existe en la integración de distintas bases de datos y sistemas.

Sin embargo, en 2015 las trabas que tenían para acceder a las importaciones los llevó a mudar su negocio lejos de Argentina: hasta Silicon Valley. "Necesitábamos importar para hacer nuestros proceso de certificación, que se hacen en una o dos horas. Pero el problema era el proceso de importación, que nos llevaba dos o tres meses. Notamos que eso nos quitaba competitividad en el mercado y decidimos mudarnos a Estados Unidos para acelerar ese proceso y poder tener acceso al capital de inversión", indicó Flores.

En esa misma línea, subrayó la importancia que tiene para una startup los primeros años de desarrollo, ya que "son críticos, porque definen los próximos pasos y las rondas de inversión". "En nuestro caso, necesitábamos agilidad y para eso tuvimos que irnos de la Argentina, para lograrlo afuera", se lamentó.

"Mirando lo que ocurre en el ecosistema emprendedor de Silicon Valley, es importante intentar trabajar más como un ecosistema. Una de las cosas que funcionan muy bien es trabajar con empresas ya consolidadas en resolver problemas, en la coparticipación junto a emprendimientos, para así ayudar a los emprendedores a acelerar su llegada al mercado", consideró.

Nubimetrics: el talento argentino está en todas partes

Por el boom que tuvo el comercio electrónico durante la pandemia, Nubimetrics se vio revolucionada. La plataforma, creada para brindar información al mundo del e-commerce y ayudar a las marcas a potenciar sus negocios, volverlos más rentables y competitivos, comenzó a tener una gran demanda de nuevos usuarios a partir de marzo.

"Dado el crecimiento exponencial y desordenado que tuvo el e-commerce durante la pandemia, la información cobró una relevancia nunca antes vista. Tuvimos que adaptarnos con nuevos clientes, con nuevas necesidades. Y creamos una plataforma de educación en comercio electrónico para que aquel que no sepa nada encuentre ese paso a paso de cómo entender el mundo del e-commerce y de contenido educativo para todos los niveles de vendedores", explicó Pamela Scheurer, cofundadora y directora de Tecnología de Nubimetrics.

Según señaló la emprendedora, en la Argentina "el talento está distribuido en todos lados", pero el problema reside en encontrar "el contexto adecuado para mostrar todo el potencial que hay" a lo largo y ancho del país.

"Con la pandemia, de pronto la empresa se empezó a llenar de acentos distintos", añadió Scheurer. En ese contexto, destacó que la conectividad es fundamental para desarrollar la economía del conocimiento y "es la forma de hacer federal todas las oportunidades", ya que "la infraestructura es la nueva autopista".

"En el país se necesita educación en tecnología y se necesita educación emprendedora. Tenemos que apoyar a nuestro talento y a nuestros emprendedores. Enseñarles a hacer negocios, para que la curva de aprendizaje no sea tan tortuosa. Y también conectar educación con trabajo, que no quede solamente en educar talento y darles las herramientas, porque siempre va a faltar esa última milla que conecta con el trabajo. Sigo soñando con un país federal, de verdad, donde las oportunidades lleguen a todos los rincones. Que nuestro talento joven no solo no se vaya de Argentina, sino tampoco de sus provincias. Que no sufra desarraigo", concluyó Scheurer.

