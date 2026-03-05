HIT Cowork anunció su certificación oficial como Empresa B

HIT Cowork anunció de manera oficial su certificación como Empresa B, otorgada por B Lab. De esta manera, la firma -con más de diez años de trayectoria y presencia en la Argentina, Chile y Perú- se une a una red global de compañías que cumplen altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad.

En detalle, la certificación reconoce a organizaciones que entienden a las personas, la comunidad y el medio ambiente como ejes centrales de su modelo de negocio. ¿El objetivo? Impulsar el futuro del trabajo “desde una mirada más humana, flexible y consciente”, señalaron desde HIT.

“Ser Empresa B no es un sello, es una decisión estratégica. Implica medir nuestro impacto, revisar nuestros procesos y asumir el compromiso de crecer de manera responsable, considerando a todos los actores con los que interactuamos”, explicó Uri Iskin, CEO & Co Founder de HIT. Y agregó: “Creemos que los espacios de trabajo pueden ser plataformas de impacto positivo, y esta certificación refuerza ese camino”.

Hoy, la Argentina cuenta con 288 empresas B, pertenecientes a 30 industrias diferentes, de acuerdo a datos de Sistema B Argentina, una organización sin fines de lucro que forma parte de la red global de B Lab. Además, 2025 fue el año en el que más empresas locales aplicaron para obtener dicha certificación. “Hay una contracultura que viene creciendo de cómo ser empresa”, dijo al respecto Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina, en el marco de un encuentro para periodistas del que participó LA NACION.

Sobre la iniciativa de HIT Cowork, Arias dijo: “Celebramos que elijan ser parte de este movimiento y demostrar que es posible hacer negocios y, al mismo tiempo, beneficiar a las personas y el planeta”.

Para obtener esta certificación, HIT Cowork debió pasar por una “evaluación integral”, que duró aproximadamente nueve meses. Gobernanza, trabajadores, comunidad, ambiente y clientes fueron los aspectos estudiados. Finalmente, la firma obtuvo una puntuación de 121.6, frente a un mínimo requerido de 80, según detalló Daniela Roel, socia cofundadora de CR, una consultora de sustentabilidad.

Redefinir el futuro del trabajo

El anuncio se da en un contexto de grandes desafíos para las empresas. Uno de ellos es la vuelta al esquema de presencialidad: contar con un espacio amplio y cómodo para los empleados, los grandes montos de inversión que esto implica y el tiempo de traslado a la oficina son algunos de los obstáculos que se presentan a diario.

“Recorrimos diferentes oficinas a lo largo del mundo y todavía seguimos viendo gente que trabaja en subsuelos y sin luz”, contó Gabriel Bucher, CCO y Cofounder de HIT. Y añadió: “Pasamos, aproximadamente, el 50% de nuestra vida en la oficina. Es un dato fuerte”.

En este sentido, la propuesta de HIT Cowork se destaca por integrar oficinas privadas, coworking, salas de reunión, soluciones para eventos a través de HIT Events y servicios gastronómicos con HIT Café, lo que construye un ecosistema flexible y adaptable a las necesidades de diferentes empresas. Además, el modelo apuesta por la adopción de prácticas sostenibles, como el uso responsable de los recursos.

“El futuro del trabajo no es solo más flexible; también debe ser más responsable y regenerativo. Ser Empresa B nos desafía a elevar nuestro estándar y a liderar desde el ejemplo”, indicó Bucher.

A futuro, HIT Cowork planea expandir su modelo de negocio a provincias como San Juan, Mendoza, Córdoba y Rosario. En el plano internacional, apuntan a insertarse en el mercado de México y Brasil. “El propósito de HIT es rediseñar el futuro del trabajo y acompañar a las empresas en hacer esa transición”, concluyó Iskin.