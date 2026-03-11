La IA eligió la mejor cantante de la historia y la respuesta no es lo que muchos imaginan

La inteligencia artificial (IA) es una buena herramienta que puede ayudar a despejar ciertas dudas. Esta recoge información de internet y ofrece un panorama amplio sobre distintos temas. Al momento de preguntarle cuál es la mejor cantante de la historia, su respuesta no es lo que muchos imaginan.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

ChatGPT determinó cuál es la mejor cantante de la historia Shutterstock - Shutterstock

¿Quién es la mejor cantante de la historia, según la IA?

Al hacerle esta consulta, ChatGPT aseveró que “a lo largo de la historia de la música, distintas cantantes han sido consideradas ‘la mejor’ según el criterio que se utilice”. En ese sentido, señaló que “algunos rankings privilegian la técnica vocal, otros el impacto cultural o la influencia artística". Sin embargo, puntualizó cuál es la mejor cantante en la historia y su respuesta puede resultar una sorpresa para muchos: María Callas.

Fue una soprano griega nacida en Estados Unidos y que es considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX. La IA destacó su “capacidad vocal extraordinaria” porque poseía un rango muy amplio y un control técnico excepcional. Eso le permitía interpretar un repertorio extremadamente complejo dentro del mundo de la ópera.

Maria Callas en concierto – The Hologram Tour - Fuente: Youtube

También detalló que poseía una “interpretación dramática única”. En ese sentido, explicó: “Callas no solo cantaba. Transformaba cada aria en una actuación dramática completa. En óperas como Norma o Tosca, su capacidad interpretativa redefinió los estándares del género”.

A todas estas virtudes se le suma su impacto histórico y su influencia duradera. “Cambió la manera en que se interpretaba el repertorio del bel canto. Revivió obras que habían quedado casi olvidadas y las devolvió a los grandes escenarios”, indicó ChatGPT. Además, cantantes posteriores la usaron como referencia y su estilo sigue siendo estudiado en conservatorios y academias de ópera.

De todos modos, la inteligencia artificial hizo un listado de otras intérpretes que “con frecuencia aparecen en las discusiones sobre las mejores cantantes de todos los tiempos”:

Aretha Franklin: es conocida como la “Reina del Soul”. Su voz tenía una mezcla única de potencia, emoción y profundidad espiritual. Dominaba el fraseo del gospel y lo trasladó al soul y al pop. La intensidad emocional de sus interpretaciones influyó en generaciones de cantantes.

Whitney Houston, 'I Will Always Love You'

Whitney Houston : poseía una técnica vocal sobresaliente, con gran control del vibrato, un rango amplio y una capacidad extraordinaria para sostener notas largas con precisión. Su forma de construir crescendos y clímax vocales redefinió el pop y el R&B de las décadas de 1980 y 1990.

: poseía una técnica vocal sobresaliente, con gran control del vibrato, un rango amplio y una capacidad extraordinaria para sostener notas largas con precisión. Su forma de construir crescendos y clímax vocales redefinió el pop y el R&B de las décadas de 1980 y 1990. Céline Dion : es reconocida por su potencia vocal y su control técnico. Tiene una capacidad notable para sostener notas altas con claridad y estabilidad. Su estilo combina precisión técnica con una gran carga emocional, especialmente en baladas.

: es reconocida por su potencia vocal y su control técnico. Tiene una capacidad notable para sostener notas altas con claridad y estabilidad. Su estilo combina precisión técnica con una gran carga emocional, especialmente en baladas. Ella Fitzgerald : muchos la consideran una de las mejores voces del jazz. Se destacó por su afinación perfecta, su extraordinario sentido del ritmo y su dominio del “scat”, una técnica de improvisación vocal muy compleja. Su versatilidad le permitió interpretar desde swing hasta baladas con absoluta naturalidad.

: muchos la consideran una de las mejores voces del jazz. Se destacó por su afinación perfecta, su extraordinario sentido del ritmo y su dominio del “scat”, una técnica de improvisación vocal muy compleja. Su versatilidad le permitió interpretar desde swing hasta baladas con absoluta naturalidad. Billie Holiday: no se caracterizaba por un rango vocal enorme, pero su estilo interpretativo fue revolucionario. Su forma de frasear, atrasar o adelantar las notas respecto del ritmo y transmitir emociones profundas cambió la forma de cantar jazz y música popular.

The way we were interpretada por Barbra Streisand

Barbra Streisand : posee una voz poderosa y muy expresiva. Su control del fraseo y su capacidad para transmitir dramatismo en baladas la convirtieron en una de las intérpretes más influyentes del teatro musical y la música popular.

: posee una voz poderosa y muy expresiva. Su control del fraseo y su capacidad para transmitir dramatismo en baladas la convirtieron en una de las intérpretes más influyentes del teatro musical y la música popular. Mariah Carey : es famosa por su rango vocal excepcional de cinco octavas y por su dominio del registro de silbido. Su estilo combina virtuosismo técnico con melodías pop accesibles. Popularizó el uso del melisma en el pop contemporáneo.

: es famosa por su rango vocal excepcional de cinco octavas y por su dominio del registro de silbido. Su estilo combina virtuosismo técnico con melodías pop accesibles. Popularizó el uso del melisma en el pop contemporáneo. Tina Turner: se destacó por su energía escénica y una voz rasposa y poderosa que transmitía enorme intensidad emocional. Su estilo influyó en el rock, el soul y el pop, y marcó un estándar de presencia escénica.

Adele - Hello