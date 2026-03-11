Alerta empresaria por los ataques de Milei y advierten por el clima de negocios para invertir

Luego de los duros ataques del presidente Javier Milei a algunos empresarios en el Argentina Week en Nueva York, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su “profundo malestar y preocupación” por las palabras presidenciales, habló de un “agravio injusto”, negó que haya delitos o denuncias en la Justicia y alertó por el impacto en el clima de negocios en momentos en que la Argentina está buscando inversiones en el mundo.

“Desde la Unión Industrial Argentina expresamos nuestro profundo malestar y preocupación por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a ‘aquellos que defienden la industria nacional’ -es decir, también los industriales argentinos- con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, esgrimió la entidad en un comunicado.

La UIA habló de un “agravio injusto” del Presidente que atacó a quienes invierten y producen en el país, y alertó que se “debilita” el clima de respeto con el sector privado. “La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios”, advirtió la UIA, donde se recalcó que, pese a las declaraciones de Milei, no hay denuncias ni delitos contra los empresarios nombrados.

Luego, como ya había hecho días atrás en conjunto con la Asociación Empresaria Argentina (AEA), volvieron a pedir “diálogo y respeto”. La UIA recalcó que atraviesan un momento difícil por la caída de las ventas.

Milei había llamado “empresarios prebendarios” a Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Fate-Aluar frente a casi 400 referentes de firmas, inversores y líderes del mundo financiero que lo escuchaban en el piso 15 de la sede del JP Morgan, en Nueva York.

De Rocca dijo que “atacó a los argentinos en connivencia con políticos ladrones”. Sobre el dueño de Fate señaló: “Al margen de que ese empresario amenazó y apretó al Gobierno y nos tiró 920 trabajadores en la calle”.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios“, había recalcado Milei.

“Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta”, había cuestionado el Presidente. Los que dicen defender la industria nacional son unos chorros”, cerró su discurso ante empresarios.

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en la Universidad Yeshiva el lunes 9 de marzo de 2026 en Nueva York. (Foto AP/Kena Betancur) Kena Betancur - FR172124 AP

La respuesta de la UIA

“A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad”, indicaron y agregaron: “Detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”.

“Por eso, cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir”, completaron en la entidad.

“La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país. Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino”, dijeron en la UIA.

“Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable”, aseguraron.

“Desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”, estimaron desde la entidad que dirige Martín Rappallini.

El presidente de la UIA, Martin Rappallini Soledad Aznarez

Más entidades

Luego del discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias, donde también atacó a los empresarios, la UIA ya había manifestado su malestar ante las expresiones presidenciales. En ambas entidades, Rocca tiene un peso determinante, más allá de que el malhumor allí es generalizado.

“Desde AEA siempre hemos destacado el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas. Son las empresas privadas las principales responsables de la producción de la mayor parte de los bienes y servicios, de la generación de empleo, de las exportaciones, así como de contribuir a sostener mediante el pago de impuestos el funcionamiento del Estado”, dijeron entonces en AEA.

“Para que dichas empresas puedan desempeñar plenamente su rol, es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido. Equilibrar las cuentas públicas, evitar la emisión monetaria espuria, reducir paulatinamente la participación del gasto público en el PBI, y continuar disminuyendo la presión tributaria sobre el sector formal, son todas medidas que valoramos como muy positivas, y que fueron postergadas durante años”, agregaron en la asociación que hasta abril dirige Jaime Campos.

Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) AEA - AEA

“Adicionalmente, para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”, cerraron los dueños de las principales empresas.

La UIA, luego de la reunión de su Comité Ejecutivo con representantes industriales del Norte del país, había planteado que “es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”. Y agregó una definición central: “En esta etapa de transformación, queremos ser claros: el respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.