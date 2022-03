“Empresa inclusiva”: con una inversión inicial de 1000 pesos y “escucha activa” llegaron a facturar 43 millones en un año

En el íntimo proceso que supone elegir y vestir ropa interior, Agustina Nogueira Verón encontró una veta poco explorada: la inclusión. Sin un rumbo definido, la joven de ahora 28 años se embarcó en el desafío de producir una línea de lencería en 2017 bautizada Archetype, con una inversión inicial de 1000 pesos. Cinco años –y una pandemia- después, su facturación superó los 46 millones en los últimos doce meses. ¿El secreto? La “escucha activa” .

Risueña y de tono de voz calmo, Nogueira Verón repasa los inicios de su marca, los traspiés de emprendedora y el camino hacia el reconocimiento en la comunidad. “Me costaba mucho durar en los trabajos”, recuerda, en diálogo con LA NACION. La empresa empezó con 1000 pesos que Nogueira Verón había recibido de regalo de cumpleaños de sus padres. “Fui a Once y me alcanzó solo para comprar las telas”, dice entre risas, y agrega: “Había decidido coser las cosas yo, porque no podía costear un taller”.

La joven de entonces 23 años consiguió que le prestaran una máquina de coser y se lanzó a hacer sus primeras prendas. Un puñado –grande- de pinchazos en los dedos y la frustración de ensamblar delicados diseños después, Nogueira se enamoró del producto y su proyecto. “L o que me enamoró del producto es que tiene una relación muy cercana con el amor propio” , observa.

Con cuatro modelos iniciales, Nogueira empezó sus ventas. Las compradoras –según confiesa- le abrieron las puertas a nuevas perspectivas. “Cuando empecé con la marca, nunca había vivido o atravesado una situación de no encontrar mi talle”, dice, y continúa: “Es un problema que no había experimentado en primera persona, pero me empezó a pasar que me escribían muchas chicas con pedidos personalizados”.

Así, a raíz de escuchar a sus clientes, Archetype viró hacia una marca con identidad inclusiva. “Fue 100% escucha activa” , asegura.

Tropezones que no son caída

El camino del emprendedor en la Argentina es arduo. “Ser emprendedor es tener que estar piloteando problemas todo el tiempo” , así lo define Nogueira.

Si bien comenzó Archetype sola, al poco tiempo se sumó su novio –Germán- como socio. Su apoyo y conocimientos en el universo de emprender fueron clave para el crecimiento de la marca, aunque los percances del camino costaron malestar emocional y económico.

“Me cuesta escalar cuál fue el peor de todos, pero tenés que hacer la gimnasia para tener tolerancia a la frustración extrema” , afirma, y repasa: “Hubo un taller que nos robó los insumos, otro que nos hizo la producción mal a un nivel que no servía para nada… Así te pasan miles”.

De esta manera, Nogueira advierte: “Hay que ponerlo todo”.

En este momento, una de las problemáticas que atraviesa a la marca está vinculada al universo de las redes sociales. “Es algo que nos pasa mucho a los emprendedores y activistas”, advierte. La fundadora de Archetype describe que el algoritmo de Instagram tiene un sesgo con respecto a las políticas de moderación de piel.

“Subí una foto a Instagram y me llegó una notificación de que nos habían borrado la imagen y que nuestra cuenta estaba sancionada”, apunta Nogueira Verón, y detalla: “Desde ese momento, la plataforma oculta nuestra cuenta. Eso nos afecta porque detuvo el crecimiento en las redes”.

En particular, la joven enfatiza que el rubro de la indumentaria está poco regulado y tiende a la informalidad, lo que puede dificultar los procesos. “Nosotros tenemos toda la operativa de la empresa en blanco”, diferencia, y puntualiza: “Desde que empecé, la proyección siempre fue estar en regla para poder crecer bien, pero el rubro tiende a hacer las cosas de otra manera entonces es complicado”.

Al ser consultada por los desafíos que significan empezar un proyecto en indumentaria, Nogueira Verón considera: “Cuando recién empezás, lo más difícil es encontrar tu segmento y la identidad de tu producto”. Y subraya: “Hacer la construcción de marca cuando recién empezás es algo muy difícil”.

Crecimiento

La pandemia marcó un punto de quiebre en Archetype. Tres años después de su fundación, el crecimiento de la marca se aceleró con el salto en el uso de comercio electrónico. Su proyección de facturación máxima para este 2022 asciende hasta casi 94 millones de pesos.

Además, la fundadora destaca un proyecto junto la activista Louis Yupanqui que fue significativo para el salto de Archetype. Luego de un primer intercambio para generar una acción en conjunto, la marca comenzó a desarrollar una colección de bombachas para personas peneportantes.

“Eso hizo que crezcamos mucho, fue uno de los hitos más importantes de Archetype”, advierte.

El mensaje de inclusión que transmite atraviesa fronteras múltiples. “Nuestro mensaje va más allá del body positive”, señala, y enfatiza: “Tratamos de tener acciones concretas en lo que podemos hacer. Creo que la industria de la moda le hizo mucho daño a mucha gente durante mucho tiempo y nuestra meta es cambiarlo”.

Las bombachas para personas peneportantes marcaron un hito en la marca, según su fundadora

“No se trata sólo de ofrecer talles, sino de mostrar que hay otras posibilidades de cuerpos que están bien”, continúa Nogueira, y apunta utilizan un mensaje un tanto difuso. “Veo muchas marcas que quizás tienen talles, pero sus campañas son todas con mujeres hegemónicas salvo una que apenitas se aleja de esto”, cuestiona.

Así, el planteo de Archetype está direccionado a abarcar un amplio abanico de realidades. “En cada producción intento mostrar distintos cuerpos, y que todos se puedan ver usando un producto. No hay una sola forma válida en la que se puede utilizar un corpiño, hay un montón. Esa es la importancia de la representación”, remarca.

Y enfatiza: “Nuestra estrategia de negocio está enfocada en rodearnos de stakeholders valiosos para la operación y, de cara interna, desarrollar la marca para fortalecer nuestro propósito”.

Con la idea de ampliar el catálogo de sus productos al universo de pijamas y batas, la joven pone énfasis en el futuro. “ Lo que más nos gustaría es expandir nuestro mensaje por el resto de Latinoamérica . La Argentina está adelantado en muchas cosas y nos gustaría llevarlo a otros países donde capaz no es tan avanzado como nosotros con tema de representación”, concluye.

La última campaña de Archetype, la marca que apuesta por la inclusión gracias a la escucha activa

Archetype, en cifras

Inversión inicial: $1000

Facturación último año: $46.898.514

Total de ventas último año vs primer año:

• 2017: 330

• 2021: 11.819

Total de productos vendidos último año vs primer año:

• 2017: 680

• 2021: 35.751