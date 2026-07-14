En abril volvió a caer el número de empresas y ya son 12.705 menos que hace un año

La cantidad de empleadores o unidades productivas volvió a caer en abril y ya acumula una pérdida de 28.262 empresas desde noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei. En ese lapso, el total pasó de 512.357 a 484.095, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La reducción se profundizó durante el cuarto mes del año, cuando se registraron 1814 empresas menos que en marzo. Ese mes, a su vez, habría mostrado una baja de 2011 firmas respecto de febrero, lo que consolida una tendencia de retracción en la cantidad de unidades productivas registradas.

Entre los sectores que más empresas perdieron durante abril, en términos absolutos, sobresalieron Servicios de alojamiento y servicios de comida (-951), Comercio (-731), Industria manufacturera (-224) y Servicios inmobiliarios (-189). En sentido contrario, los mayores incrementos se observaron en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (+160 empresas), Servicios de asociaciones y servicios personales (+141) y Construcción (76).

La actividad de Servicios de alojamiento y servicios de comida también encabezó las caídas en términos relativos, con un retroceso del 3,7% en la cantidad de empresas registradas. Detrás se ubicaron Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-0,98%) y Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento (-0,94%).

En la comparación interanual, el número de empresas registradas disminuyó en 12.705 unidades respecto de abril de 2025, lo que representa una caída del 2,6%.

A nivel geográfico, 18 de las 24 jurisdicciones registraron un descenso mensual en la cantidad de empresas. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor baja, con 1544 firmas menos. En cambio, las únicas jurisdicciones que mostraron crecimiento fueron la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Tucumán, San Juan y Santiago del Estero.

Si la comparación se realiza desde la asunción del actual Gobierno, Neuquén fue la única provincia que logró incrementar la cantidad de empresas, con un crecimiento de 2,25%. En el otro extremo quedaron La Rioja (-17,11%), Catamarca (-12,86%) y Tierra del Fuego (-11,78%), que registraron las mayores contracciones.

La pérdida de empresas también tuvo su correlato en el empleo registrado. En noviembre de 2023 había 9.857.173 trabajadores registrados y en abril pasado el total se redujo a 9.515.777. En ese período se perdieron 341.396 puestos de trabajo registrados, de los cuales 1555 correspondieron a abril.