En agosto hubo 139 empresas registradas menos y ya son 10.234 en el acumulado anual

La cantidad de empleadores o unidades productivas registradas volvió a caer en agosto y ya acumula una reducción de 32.429 desde noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei. En ese período, el total pasó de 512.357 a 479.928, de acuerdo con los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La reducción continuó durante el octavo mes del año, cuando se registraron 139 empleadores menos que en julio. Ese mes, a su vez, había mostrado una baja de 948 respecto de junio, lo que confirma la persistencia de la tendencia descendente en la cantidad de unidades productivas registradas. En los primeros ocho meses de 2026, la disminución acumulada fue de 10.234 empleadores, mientras que en la comparación interanual la caída alcanzó a 14.353.

La reducción en la cantidad de empleadores también estuvo acompañada por una caída en el número de trabajadores cubiertos por el sistema. En noviembre de 2023 había 9.857.173 trabajadores registrados en la base de la SRT, mientras que en agosto pasado el total se redujo a 9.389.184. Esto representa 467.989 trabajadores menos desde el inicio de la gestión de Milei, de los cuales 30.378 corresponden a la caída registrada durante agosto.

Al desagregar los datos de la SRT por jurisdicción, se observa que entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la cantidad de unidades productivas cayó en 23 de las 24 provincias del país. Solo Neuquén registró un aumento (+163 empresas, +1,8%). En términos absolutos, las mayores pérdidas se concentran en: Buenos Aires (-9084 empresas), Córdoba (-5082), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-3383) y Santa Fe (-3335).

En términos relativos, las caídas más pronunciadas se registraron en La Rioja (-18,2%), Tierra del Fuego (-16,3%), Catamarca (-14,4%), Chaco (-13%) y Corrientes (-12,2%). Ocho provincias perdieron más del 10% de sus empresas: La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, Chaco, Corrientes, Santa Cruz, Misiones y Formosa.

Desde la SRT, sin embargo, publicaron una aclaración en su web en la que señalan que la disminución en la cantidad de empleadores cubiertos no equivale necesariamente al cierre de empresas, ya que el organismo registra la cobertura del sistema de riesgos del trabajo y no las altas y bajas efectivas de firmas. Según explican, las variaciones pueden responder tanto a cierres como a reorganizaciones empresariales, cambios de CUIT, modificaciones en las nóminas o en las modalidades de contratación. También señalan que la cantidad de empleadores cubiertos mantiene una tendencia descendente desde hace más de 12 años, interrumpida transitoriamente por la recuperación posterior a la pandemia.

El organismo agrega que, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, las unidades de entre uno y cinco trabajadores explicaron aproximadamente el 87% de la disminución de empleadores, pero apenas el 10% de la caída de trabajadores cubiertos. Además, sostiene que alrededor del 60% de la reducción de trabajadores corresponde al sector público, por lo que la variación total no puede interpretarse directamente como una pérdida de empleo privado. Por último, aclara que las estadísticas se actualizan mensualmente y pueden incorporar rectificaciones posteriores.