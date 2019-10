En el Gobierno afirman que las empresas ya "hacen un colchón"

Dicen que suben precios ante un eventual acuerdo con los gremios

En el Gobierno no ven con buenos ojos la posibilidad del acuerdo de precios y salarios pregonado por el Frente de Todos, que lidera Alberto Fernández. No es que no crean en la fórmula, pese a que esa posibilidad fue evitada en toda la gestión por el presidente Mauricio Macri. La causa de ese descreimiento, más bien, está atada a las expectativas y acciones que ese pacto ya genera en empresas y gremios.

Fuentes oficiales advirtieron a LA NACION que ya son varias las compañías que están acercando a los comercios listas con abultados aumentos de precios o que advierten que reducirán su personal preventivamente de cara a ese posible acuerdo impulsado por el kirchnerismo, y que sería negociado por los empresarios y los sindicatos en caso de que Fernández se convierta en el próximo presidente.

"Estamos todos los días frenando aumentos descontrolados o despidos porque las empresas quieren hacer un colchón" para anticiparse a la negociación, afirmó un importante miembro del gabinete de Mauricio Macri. Esta información, advirtió, es la que manejan en estudios laboralistas grandes, sin dar mayores precisiones. También es eso lo que el Gobierno observa en algunos pedidos de incrementos de salarios de algunos importantes sindicatos en las últimas semanas, según señaló.

Demandas exageradas

"Estamos haciendo una contención de demandas que aparecen por encima de lo que deberían estar" si se tuvieran en cuenta los datos objetivos de la economía.

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y sus principales referentes económicos, como Matías Kulfas, vienen señalando que la forma de frenar la elevada inflación en la Argentina requerirá de un acuerdo político, económico y social, más allá del debate sobre la emisión monetaria y el déficit fiscal, donde pone su foco el Gobierno.

"Estamos trabajando en un gran acuerdo económico y social de 10 puntos. El objetivo de corto plazo es la inflación. Volver rápidamente a los niveles que había al comienzo del gobierno de Macri, como el 2% o el 1 y pico mensual", anticipó Kulfas días atrás en el Seminario País Federal, realizado en la Universidad del Salvador (USAL).