El panadero que bajó el precio de las medialunas en la industria y creó una de las primeras franquicias argentinas

A veces, una gran idea nace de mirar lo obvio. En el caso de José María Sánchez (66) -panadero de toda la vida- la pregunta era simple: ¿cómo se conformaba el precio de la docena de medialunas y cómo podía bajarse, si lo que más se vendía en una panadería era justamente eso? La respuesta estaba escondida entre tortas, masas finas y productos de baja rotación que, por pura estructura del negocio, encarecían la producción. Sánchez decidió hacer lo contrario a lo que dictaba la lógica de la época: recortar la oferta, concentrarse en el producto estrella y escalar.

Así nació Las Medialunas del Abuelo, con un concepto monoproducto que irrumpió en el mercado con un precio que parecía imposible: $1,49 la docena, frente a los $5 promedio del resto. “Todos los panaderos lo querían matar”, recuerda hoy su hijo Adrián Sánchez, quien lidera hoy la compañía junto a su hermana.

Lo que siguió fue un caso de estudio: filas en la vereda, un crecimiento explosivo y una demanda inesperada que hizo que, en menos de un mes, el primer local en Belgrano vendiera 500 docenas por día -cuando la proyección era llegar a las 200 a los seis meses-. Y casi por casualidad -o por perspicacia comercial- terminó gestándose una de las primeras franquicias argentinas: un cliente se acercó a preguntarle a José si eso era una franquicia. Y él dijo que sí, aunque todavía no sabía bien qué implicaba.

Adrián Sánchez: "Si no tenemos una presencia fuerte en la ciudad es como si no existiéramos”

En el 2001, mientras el país se derrumbaba, Las Medialunas del Abuelo registró un crecimiento exponencial. Y para Adrián, la explicación radica en su formato: la inversión accesible, junto a un producto barato y masivo, atrajo a cientos de personas que buscaban “comprarse un trabajo” con su indemnización. En solo un año, la empresa vendió 60 franquicias y llegó a tener 180 locales en su pico máximo.

La marca, creada como homenaje al abuelo panadero de José -cuya foto fue utilizada para el logo- tuvo su corazón productivo en el barrio porteño de Mataderos, en la antigua panadería de José. No obstante, al poco tiempo, el espacio les quedó chico. Y mediante una inversión de US$3,1 millones, se trasladaron a una nueva planta, a 20 cuadras de distancia. “Hasta el día de hoy, se trabaja de manera semiartesanal. La medialuna de grasa sigue cortándose a mano una por una, y solo la masa de manteca tiene un paso mecanizado”, explica Adrián.

Depuración, modernización y el desafío de volver a la ciudad

“Con un crecimiento tan desbordado, a veces, se toman malas decisiones y no se analiza muy bien el perfil de franquiciado. Entonces, así como llegamos a los 180 puntos, hubo que hacer una depuración después. Hoy la red está compuesta por 80 puntos de venta”, analiza Adrián.

Pero el mayor desafío reciente fue otro: volver a la Ciudad de Buenos Aires. Un video viral preguntando “¿qué pasó con Las Medialunas del Abuelo?” -con más de un millón de reproducciones- expuso que, para muchos consumidores, la marca ya no existía. De acuerdo con Adrián, la retracción hacia localidades de provincia de Buenos Aires -motorizada por el aumento de alquileres- había reducido su visibilidad.

Hoy la empresa produce un millón de medialunas al año y otro millón de unidades entre panificados, budines y otros productos Maria Colangelo

Así, tomó el timón del proyecto y encaró una modernización profunda: nuevos puntos de venta, hornos eléctricos panaderos que replicaran la cocción original, locales más chicos y eficientes, y un precio de franquicia accesible: US$25.000. “No ganamos en la franquicia; nuestro negocio está en vender medialunas”, sostiene.

El plan funcionó. En 2024 vendieron 11 nuevas franquicias y recuperaron una presencia que consideran estratégica: “Tenemos una cadena grande, pero si no tenemos una presencia fuerte en la ciudad es como si no existiéramos” . El plan para el próximo año contempla su expansión en el interior del país -hoy, Mendoza es su única plaza activa fuera de AMBA-.

En paralelo, aunque el proyecto nació como monoproducto, el cliente fue empujando la diversificación. “Nos empezaron a pedir budines, alfajores de maicena y pepas, por ejemplo. Probamos, testeamos y dejamos solo lo que funciona”, cuenta Adrián. Hoy la carta tiene 40 productos. Y en sintonía con la evolución del mercado, la marca también desarrolló Las Medialunas del Abuelo Café, un formato que fusiona cafetería y panadería en un mismo espacio.

Hoy la empresa produce un millón de medialunas al año y otro millón de unidades entre panificados, budines, alfajores de maicena, pepas y estacionales. En total, 135 personas trabajan en la planta, donde todo se friza en un túnel de supercongelado antes de llegar a cada franquicia, donde se finaliza la cocción.