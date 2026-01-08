Bioceres SA entra en concurso de acreedores y pierde el control societario

La crisis financiera que estalló a mediados de 2025 en Bioceres SA, la histórica firma creada por productores agropecuarios y pionera en biotecnología aplicada al agro, escaló en los últimos meses. Según revelan los últimos estados financieros consolidados de Moolec Science y presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC), la firma entró en proceso formal de concurso de acreedores y pérdida de control societario. La decisión se da tras meses de incertidumbre iniciados con el incumplimiento de obligaciones negociables a mediados del año pasado.

El Consejo de Administración aprobó formalmente el inicio del procedimiento de concurso de acreedores voluntario el pasado 16 de diciembre de 2025, por lo que la firma habría llegado a un punto de no retorno. Según se confirma en los estados financieros de Moolec Science, que es su controlante, esta situación marca el final de una era para la estructura original de la firma y activa una compleja ingeniería contable y legal para evitar el contagio al resto del grupo.

En julio pasado, Bioceres SA había caído en cesación de pagos tras incumplir pagarés bursátiles por US$5,31 millones, con una deuda total asociada a esos instrumentos que ascendía a cerca de US$30 millones. En ese momento, se aclaró que la compañía que entró en default financiero no involucra a Bioceres Crop Solutions Corp (BIOX), la empresa listada en Nasdaq.

Con el inicio este concurso de acreedores voluntario, la controlante buscará la transferencia de la toma de decisiones a un síndico y, en términos contables, la pérdida de control del grupo sobre la compañía local.

De acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF 10), tal y como citan en las notas a los estados financieros, este evento obliga a la controlante a dar de baja los activos y pasivos de Bioceres SA y de su subsidiaria Bioceres LLC, y a revaluar cualquier participación remanente a valor razonable. Según el informe, esta operación generaría una ganancia contable por la pérdida de control de Bioceres SA, más otra suma vinculada a Bioceres LLC. “Se espera que los efectos de desreconocimiento resultantes generen una ganancia aproximada de US$91 millones relacionados con la pérdida de control de Bioceres SA y una ganancia aproximada adicional de US$5,3millones relacionados con la pérdida de control de Bioceres LLC (incluida la pérdida de participación en BIOX, por lo que dejará de ser una asociada con el método de participación). Estos importes se reconocerán en el estado de resultados consolidado a la fecha de baja", relatan las notas de los estados financieros.

Según las NIIF, la aprobación del concurso fuerza una revaluación total de la estructura societaria y marca la ruptura definitiva con BIOX

Con la pérdida de control de Bioceres LLC, Moolec admite en su estado financiero que dejará de tener participación en BIOX (Bioceres Crop Solutions). Este punto termina de confirmar la separación total entre la “vieja” Bioceres SA (ahora entrando a concurso) y la tecnológica BIOX que cotiza en Nueva York.

El derrumbe no se limita a la Argentina: el reporte financiero revela que otra entidad del entramado, Theo I SCSp, una empresa de capital de riesgo de ciencias de la vida, recibió una orden de pago condicional de un tribunal de Luxemburgo y, el 28 de noviembre de 2025, se inició su proceso de declaración de quiebra, lo que generará otro asiento contable de ganancia por desconsolidación de US$9,5 millones para el grupo.

Tras este informe y el cierre del periodo, los accionistas de Moolec Science aprobaron una división inversa de acciones (reverse stock split) con una proporción de 15 a 1, medida que entró en vigor hace apenas tres días, el 5 de enero de 2026, según justificaron.

Los pagarés de Bioceres SA

En el plano operativo local, Bioceres SA mantiene un stock de pagarés bursátiles por más de $9425 millones, de acuerdo con el Mercado Argentino de Valores. En la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) si bien no declara cheques rechazados, sí, se especifica su deuda financiera con bancos que asciende a $7.121.668, que lo posicionan en una situación de riesgo 2 de la entidad.

Con este paso, ahora, se espera la designación de un síndico para supervisar el concurso de Bioceres SA, por ende, la gestión pasa a manos de la justicia comercial.