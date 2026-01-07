Geocycle invertirá US$1,5 millones en una nueva línea de tratamiento de residuos en Córdoba

Geocycle, la compañía del Grupo Holcim especializada en soluciones de gestión sostenible, anunció una inversión de US$1,5 millones para instalar una nueva línea de tratamiento de residuos urbanos en Villa Carlos Paz. El proyecto, que tendrá una capacidad inicial de 38.400 toneladas anuales -equivalente a 22.000 camiones compactadores-, busca modernizar el sistema local de tratamiento de residuos y avanzar hacia un modelo de economía circular.

La tecnología permitirá convertir los residuos de la ciudad y de localidades cercanas en energía limpia , que será integrada al proceso de producción de cemento a través de la recuperación energética. De esta forma, la compañía apunta a evitar el enterramiento sanitario, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustituir combustibles fósiles.

“Esta inversión es una muestra tangible de nuestra apuesta por el desarrollo sostenible de las comunidades donde operamos. Con esta nueva línea, Villa Carlos Paz se posiciona como un referente regional en la gestión de residuos, permitiéndonos transformar un problema ambiental en una solución energética de vanguardia”, señaló Franco Liotti, gerente de Geocycle Argentina.

De acuerdo a la compañía, la nueva infraestructura también optimizará la clasificación y el acondicionamiento de los residuos, maximizando así la recuperación de materiales. En la Argentina, Geocycle cuenta con tres instalaciones de coprocesamiento -en Jujuy, Mendoza y Córdoba-, una instalación de preacondicionamiento de residuos, una estación de separación de plásticos postconsumo, y una estación de clasificación de residuos sólidos urbanos en la ciudad de Córdoba.