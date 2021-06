El espejo distorsionado aparece de nuevo, y crea -en este caso- un nuevo relato que no condice. Cuando hablan de un relato de cabotaje, está bueno que mirar con perspectiva internacional, como ocurrió en varios de los momentos más dolorosos de la Argentina donde uno perdía la perspectiva local y debía buscar afuera cómo se veía al país para tener una imagen menos distorsionada.

Este martes surgió un ranking de Bloomberg donde decía que la Argentina quedó última entre los 53 países que mide esta consultora internacional.

Hay mucha propaganda respecto de la vacuna, que es un aporte del Estado, no de los gobiernos, independientemente del signo político que se tenga. Pero cuando uno sale del relato de cabotaje y ve la realidad argentina, lo que ve es una cuestión integral.

En este ranking se analiza la situación epidemiológica, donde la Argentina no tiene un buen resultado: está número 11 en la cantidad de muertos y número 17 en relación a la proporción de la población. También se observa la calidad de vida, y aquí la pobreza sigue creciendo; es un mal endémico que afecta a 6 de cada 10 chicos. Se mira, además, la reapertura. El mundo no ve la economía, la salud o la política, sino que evalúa la realidad como un conjunto sistémico en el cual la velocidad de esas reaperturas tienen que ver con la perspectiva de calidad de vida que la sociedad tendrá cuando finalice la pandemia.

En el país del cepo al dólar, llega el cepo aéreo. El análisis de José del Rio.

Por otra parte, se ve la tasa de muertes y el porcentaje de personas vacunadas, donde el país tiene un porcentaje muy bueno de aplicaciones de una dosis, pero el debate de cuándo llegará la segunda dosis preocupa a los argentinos.

Además, se mide la perspectiva de regreso a la normalidad. Como Estados Unidos, por ejemplo, donde los barbijos ya no están en algunos estados. Según Bloomberg, el país de Norteamérica se convirtió en la nación con mejor manejo en el regreso a la normalidad.

Por un lado, está esa perspectiva del manejo de la pandemia internacional. Y por otro, está la realidad del financiamiento de nuestro país. Este juego de palabras significa “standalone”: la Argentina quedó en una liga solitaria, donde el costo del dinero será cada vez mayor, mientras que las inversiones tampoco van a llegar porque ese costo de crédito es cada vez más caro. Estamos con Bosnia, Zimbabue y el Líbano.

¿Qué dice este índice de Morgan Stanley Capital International (MSCI)? Que la Argentina tiene un severo deterioro de acceso al crédito, y que el tamaño y liquidez del mercado es demasiado pequeño como para estar en otra liga, la de Frontera.

Cuando alguien da un dato, hay que tomar distancia. Hemos hablado de que el tema de las escuelas era cuestión de un relato. Se trataba de instalar que la contagiosidad en estos institutos era otro mal y otro villano, como en su momento fueron los runners. A quienes abogábamos por volver a la presencialidad con infinidad de argumentos, papers internacionales e inclusive con estudios del propio Nicolás Trotta a nivel local, nos decían que queríamos contagiar a los chicos.

El Observatorio Presencial a las Aulas indica que la contagiosidad en las escuelas es menor al 1,3%. Con lo cual es importante también mirar ese relato con perspectiva: cambió solamente por una cuestión de encuestas, lo que implica volver a la presencialidad con datos tan malos en materia de pandemia como los que había antes.

Se empieza a hablar de la Hidrovía; y si bien este tema puede sonar muy lejano, no lo es. Para proyectar el futuro de esta iniciativa, hay que observar la historia reciente de medidas similares.

Por un lado, hago la cuenta que hizo parte del “equipo económico” de La Cámpora: 8 de cada 10 dólares que se mueven en materia de comercio internacional pasan por la Hidrovía. ¿Por qué es importante si la estatizan o no? Porque básicamente da perspectiva de otra cuestión que es cómo va a ser el comercio internacional por la Hidrovía en el terreno cercano.

Hoy forma parte de una empresa belga llamada Jan De Nul y de un empresario local que es titular de Emepa, pero se busca un ente de control estatal. Es decir, otro ente de control estatal que controle el comercio internacional. ¿Te suena? Recordá las carnes, Vicentin, la historia reciente. Seguí de cerca los trenes de cargas, el transporte ferroviario con algún tipo de medida para el corto plazo en lo vinculado a este negocio y seguí de cerca, también, la construcción de un nuevo villano que va a girar entorno a la necesidad de intervenir.

Lamentablemente, el sector privado en la Argentina es cada vez más flaco y el sector público, cada vez más gordo. Así literal, porque el sector privado ya no va a servir para financiarlo. Y si se lo sigue ampliando solamente por construcción de relato, tampoco se llegará a buen puerto.

La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo: “El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud dice que el primer lugar donde hay más cantidad de contagiados es en India, el segundo lugar es Gran Bretaña y el tercero es Estados Unidos. Nosotros no somos ingenuos, sabemos que no vamos a impedir la entrada de la cepa Delta, lo que estamos haciendo es tratar de ralentizar todo lo posible y vacunar a la mayor cantidad de gente posible para que, cuando ingrese, afecte lo menos posible a la sociedad y a las libertades que estamos teniendo hoy en día”.

Un funcionario público es alguien que sirve a los habitantes de un país, no es alguien que da órdenes. Es alguien que tiene que dar explicaciones si no se cumplen las medidas que rigen para todos; y que, en lugar de enojarse cuando se le plantea algún tipo de diferencia, debe justificar por qué se toman. Pero no mentir.

Se ha esgrimido durante las últimas horas que medidas como la de limitar los vuelos y reducir de 2000 a 600 las personas que pueden ingresar al país, es algo que se ha tomado -por ejemplo- en Israel o en Chile. Mirá con atención. Hay una pequeña diferencia que hace a la verdad o a la mentira de un relato. ¿Qué hicieron en Israel cuando cerraron las fronteras? Repatriaron a los israelitas con vuelos desde el propio gobierno. Y cuando bajaron la persiana de la cantidad de gente que quedaba afuera, había sido un porcentaje menor al que la restricción indicaba. Con lo cual no fue similar la medida y la letra chica fue muy distinta.

Dijeron que en Chile hicieron lo mismo. ¿Qué le dicen a un chileno cuando viaja al exterior? Le garantizan que puede volver a su país. No es lo mismo. Que no te digan que es lo mismo.

483 días. 94 mil muertos. En las últimas 24 horas, 526 víctimas fatales. Y la respuesta es decir que no venga por avión una nueva variante de esta cepa; que tiene más contagiosidad es correcto, pero que no te inventen. El relato va por otro lado.