En febrero viajaron 1,6 millones de argentinos al exterior, un 10,7% menos que hace un año

En febrero, 1,6 millones de argentinos viajaron al exterior, lo que representó una caída del 10,7% en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, la mayor retracción se concentró en el turismo terrestre —el de menor gasto promedio—, por lo que la salida de divisas se habría mantenido en torno de los US$900 millones.

La cifra de turistas residentes que viajaron al exterior surge de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), que también contabilizó 543.000 excursionistas en febrero. Del total, el 82,2% tuvo como destino países limítrofes, con Brasil (36,4%), Uruguay (16,5%) y Chile (15,3%) como principales destinos. En cuanto a las vías de salida, el 53,5% utilizó transporte terrestre, el 37,1% aéreo y el 9,5% fluvial o marítimo.

Consultado sobre esta dinámica, Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, explicó que la caída más marcada se dio en el turismo terrestre (-25,2%), el de menor gasto promedio. “El turismo vía aérea, que en general corresponde a destinos más lejanos y estadías más prolongadas, crece un 19,8%. Esto hace que la salida de dólares del mes seguramente se ubique en torno a los US$900 millones, en línea con el año pasado”, señaló.

En ese entonces, el Banco Central no discriminaba el gasto en servicios digitales dentro del rubro de consumos con tarjeta. En enero —cuando esos conceptos sí estaban excluidos— se registraron egresos por US$829 millones.

Desde el mes pasado, el Indec dejó de publicar en forma mensual los ingresos y egresos de divisas vinculados al turismo, que pasarán a difundirse con periodicidad trimestral.

En cuanto al turismo receptivo, mostró una mejora: en febrero ingresaron al país 534.000 visitantes no residentes, un 8% más que en igual mes de 2025. Los excursionistas ascendieron a más de 317.000. Los principales orígenes fueron Chile (21,1%), Europa (19,5%), Estados Unidos y Canadá (13,8%) y Brasil (13,0%).

Respecto de las vías de ingreso, el 43,1% de los turistas llegó por vía terrestre, el 42,5% por vía aérea y el 14,4% restante por vía fluvial o marítima.

Pese a este repunte, el balance del mes fue negativo. En febrero se registró un saldo de 1,3 millones de visitantes internacionales menos, producto de un déficit de 1.095.000 turistas y de más de 225.000 excursionistas.