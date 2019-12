En medio de la euforia de los empleados, Ceriani asumió en Aerolíneas

Diego Cabot SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 17:48

Fue una mañana eufórica: Aerolíneas Argentinas cambió de mando. En medio de una ovación, Pablo Luis Ceriani, el exdirector financiero de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Mariano Recalde, asumió como el presidente del grupo de empresa que conforman, además de la línea aérea de bandera, Austral, Aerohanding, Jet Paq y Optar. " Ceriani presidente", coreaban un centenar de empleados, agolpados en una de las entradas de la empresa para agasajar al nuevo número uno.

Pero no sólo la euforia agasajó al nuevo ejecutivo. Otro grupo, con banderas e los gremios, se encargó de despedir a Luis Malvido, el presidente saliente que ya había renunciado y que sólo esperaba la aceptación de su decisión.

La bienvenida

La despedida

Entonces, aquella reunión pasó a cuarto intermedio ya que dejaron pendientes la determinación de miembros del directorio y el nombre de cada uno de los que ocuparán las cotizadas sillas. Finalmente, se consolidó el regreso de la vieja gestión identificada con Recalde y La Cámpora. De hecho, Ceriani ya pasó varios años por la empresa. Justamente, en el mundo corporativo sería un antecedente perjudicial para un currículum de un Director de finanzas no presentar los balances de la empresa en la que trabaja.

En 2015, cuando asumió la gestión que comandó, por entonces Isela Costantini, los balances de Aerolíneas y Austral no se presentaban desde 2013; en Optar, la empresa de viajes del grupo, los números de la empresa no habían sido presentados en la Inspección General de Justicia (IGJ) desde 2008. Pero en el caso de Ceriani, no pesó aquella omisión.Pocos años más tarde, regresó como CEO de la empresa.

La Asamblea, además consagró a los otros directores. Finalmente, se confirmó el regreso de Gustavo Lipovich, el extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), uno de los pilares de la gestión aerocomercial durante la presidente de Cristina Fernández.

Sergio Massa logró colocar uno de los suyos. Otro de los directores será Javier Faroni, un director treatral que fue elegido diputado provincial bonaerense por el Frente Renovador, el partido que se opuso al kirchnerismo en 2015.

Finalmente, el directorio se completa con Verónica Muratore, una abogada que llegó con Recalde y que la anterior administración mantuvo en el cargo. Se dedicaba a tener al día la registración de las aeronaves. Ahora es directora.